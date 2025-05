Juventus: vincere a Venezia per volare in Champions

Battere il Venezia per blindare quel quarto posto che garantisce l'accesso alla prossima Champions League. E' l'obiettivo al quale mira la Juventus, che cercherà di concludere il suo massimo torneo con un onorevole piazzamento, degno della sua vincente e gloriosa storia. Per centrarlo non sarà facile, al cospetto di un avversario che sul rettangolo del Penzo, a partire dalle 20,45 di domenica 25 maggio 2025, si giocherà l'ultima carta per la permanenza in Serie A. Ma alla Juventus non basterà vincere. La Vecchia Signora dovrà sperare in un pareggio o in una sconfitta della Roma, sua inseguitrice e impegnata in casa di un Torino che, non avendo più nulla da chiedere a questo campionato, potrebbe impedire ai giallorossi di scavalcare i bianconeri di Tudor in caso di una loro sconfitta in quel di Venezia.