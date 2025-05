Roland Garros, primo turno: Cobolli e Arnaldi avanti, fuori Bellucci e Passaro. Tra le donne ko per Jabeur e Sakkari

Matteo Arnaldi Ig

FRANCESCO LOIACONO – Si chiude con luci e ombre la prima giornata del Roland Garros per i colori azzurri. Nel tabellone maschile Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi avanzano al secondo turno, mentre si fermano Mattia Bellucci e Francesco Passaro.

Cobolli firma un'impresa netta contro il croato Marin Cilic, vincendo con un secco 6-2, 6-1, 6-3, dimostrando solidità mentale e brillantezza fisica. Un successo convincente che conferma la sua crescita costante nel circuito ATP.

Più sofferta ma ancora più significativa la vittoria di Matteo Arnaldi, protagonista di una grande rimonta contro il canadese Felix Auger-Aliassime: dopo aver perso i primi due set (5-7, 2-6), l’azzurro ribalta l’incontro imponendosi con carattere e tecnica per 6-3, 6-4, 6-2, staccando così il pass per il secondo turno.

Niente da fare, invece, per Mattia Bellucci, sconfitto dal britannico Jack Draper con il punteggio di 3-6, 6-1, 6-4, 6-2. L’azzurro, partito bene, ha poi subito il ritmo crescente dell’avversario.

Match amaro anche per Francesco Passaro, battuto in cinque set dall’olandese Jesper De Jong (3-6, 6-7, 6-4, 7-6, 6-1). Nonostante il grande cuore, l’azzurro cede alla distanza dopo oltre tre ore di battaglia.

Tra i big, nessuna sorpresa: Novak Djokovic supera senza difficoltà l’americano McKenzie McDonald con un triplo 6-3, mentre Alexander Zverev liquida Learner Tien 6-3, 6-3, 6-4.

Vittorie anche per Jakub Mensik sul francese Alexandre Muller (7-5, 6-7, 7-5, 6-3) e per Alexander Bublik, che regola l’australiano James Duckworth 6-2, 6-4, 6-4.

Nel tabellone femminile, clamorosa eliminazione della tunisina Ons Jabeur, travolta dalla polacca Magdalena Frech per 7-6, 6-0. Fuori anche la greca Maria Sakkari, battuta dalla francese Elsa Jacquemot 6-3, 7-6.

Bene invece la britannica Sonay Kartal, che infligge un pesante 6-0, 6-2 alla russa Erika Andreeva. Avanza anche Jessica Pegula, che supera la romena Arica Todoni 6-2, 6-4, e la giovane americana Coco Gauff, che lascia appena quattro giochi all’australiana Olivia Gadecki (6-2, 6-2).

Il torneo è appena iniziato, ma non mancano già sorprese e colpi di scena. Gli italiani sperano ora in un cammino positivo per Cobolli e Arnaldi, in attesa degli altri azzurri impegnati nei prossimi giorni.