“La sfida della responsabilità sociale d’impresa – Oltre l’indifferenza”: a Mola di Bari la presentazione del saggio di Paolo D’Anselmi

MOLA DI BARI – In un mondo sempre più incline a delegare e a puntare il dito contro “il sistema”, chi si assume la responsabilità di agire? È da questa riflessione cruciale che prende avvio il nuovo incontro con l’autore e consulente di management, che sabato, alle ore, presenterà il suo ultimo saggio La sfida della responsabilità sociale d’impresa – Oltre l’indifferenza (Cacucci Editore) presso la

L’incontro, aperto al pubblico e strutturato in forma dialogica, ruoterà attorno a una domanda centrale: che cosa può fare ogni cittadino di fronte alle grandi sfide economiche e sociali del nostro tempo?. Una riflessione che va oltre il perimetro delle grandi aziende e delle élite, per coinvolgere attivamente anche il singolo individuo.

Accanto all’autore interverranno Stefano Franco, matematico e imprenditore nel campo delle tecnologie esponenziali, e Mario Buonsante, consulente del lavoro e sociologo con indirizzo economico-organizzativo. Modererà l’incontro Natale Cassano, giornalista e addetto stampa.

Il saggio, già noto in una precedente edizione con il titolo Il barbiere di Stalin, torna in una veste aggiornata e ampliata. D’Anselmi affronta i temi della governance pubblica e privata, della trasparenza e della accountability, proponendo una visione alternativa: la responsabilità non è monopolio delle istituzioni o delle grandi imprese, ma un dovere civile condiviso.

Tra i casi analizzati nel volume, spicca quello delle Ferrovie del Sud Est, esempio emblematico delle disfunzioni di un settore pubblico privo di concorrenza effettiva. Il messaggio dell’autore è chiaro: non possiamo restare spettatori passivi, serve un impegno attivo da parte di ciascuno, affinché il bene comune non sia consegnato all’indifferenza.

L’ingresso all’evento è libero, e al termine dell’incontro è previsto un momento dedicato al firmacopie con l’autore.

Chi è Paolo D’Anselmi

Ingegnere e docente, D’Anselmi ha maturato una lunga esperienza nel campo del management pubblico e privato, collaborando con realtà internazionali come McKinsey e fondando Guidazzurra per la Pubblica Amministrazione. È autore di numerosi saggi, tra cui Unknown Values and Stakeholders (Palgrave Macmillan, 2011 e 2017) e SMEs as the Unknown Stakeholder (Palgrave, 2013). Ha studiato alla Sapienza di Roma e alla Harvard Kennedy School, ed è attualmente impegnato in attività di ricerca sulla performance nel settore pubblico.

Contatti stampa

Natale Cassano – Press Office

📧 cassanonat@hotmail.it | 📞 +39 349 366 6170