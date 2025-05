“Capurso Borgo in Fiore”: parte il primo concorso per abbellire il centro storico

Il Comune di Capurso lancia la prima edizione del concorso "Capurso Borgo in Fiore", un’iniziativa pensata per valorizzare il centro storico attraverso l’allestimento floreale di balconi, davanzali, atrii e spazi pubblici. Il progetto, promosso dagli assessorati alle Politiche Culturali, al Turismo e al Marketing Territoriale, nasce con l’obiettivo di coinvolgere attivamente cittadini, associazioni e attività commerciali nella creazione di un borgo più verde, accogliente e armonioso.La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a residenti, affittuari, associazioni e negozianti del centro storico. Le iscrizioni saranno raccolte presso la sede del progetto Open Village in Piazza Gramsci, fino al 20 maggio 2025. Gli allestimenti floreali dovranno essere completati entro il 23 maggio 2025. Una giuria composta da rappresentanti istituzionali, esperti di tradizioni locali e professionisti del settore florovivaistico valuterà gli allestimenti. In aggiunta ai premi principali, è previsto un Premio Speciale Social per l’allestimento che riceverà il maggior numero di apprezzamenti sulla pagina Facebook “Capurso Borgo d’Incanto” https://www.facebook.com/profile.php?id=61570466003638 . La cerimonia di premiazione si terrà sabato 14 giugno alle ore 20 in Piazza Gramsci, in un momento di festa per l’intera comunità.«Siamo entusiasti di lanciare ‘Borgo in Fiore’, un’iniziativa che si inserisce nel più ampio progetto ‘Borgo d’Incanto’ e che quest’anno assume un significato particolare, in coincidenza con il terzo centenario di San Giuseppe, Patrono di Capurso – dichiara il Sindaco di Capurso Michele Laricchia –. Questo concorso è un invito a tutti i cittadini a partecipare attivamente alla bellezza del nostro borgo, contribuendo con gesti semplici ma significativi al decoro urbano e alla valorizzazione delle nostre tradizioni. Ogni fiore piantato è un atto d’amore verso il nostro paese, ma anche un impegno per la sostenibilità ambientale e il futuro della nostra comunità».Il regolamento completo e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web istituzionale del Comune di Capurso ( https://www.comune.capurso.bari.it/ ). È inoltre possibile rivolgersi direttamente alla sede del progetto Open Village per ricevere supporto e dettagli sull’iniziativa.