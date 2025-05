Taranto, incidente sulla SS 106 Jonica: motociclista in codice rosso, traffico deviato

TARANTO - Mattinata di paura martedì 26 maggio lungo la strada statale 106 Jonica, nel tratto che attraversa il territorio comunale di Taranto, in direzione Reggio Calabria. Un motociclista ha perso improvvisamente il controllo del mezzo, finendo rovinosamente sull’asfalto.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. L’impatto è stato violento e le condizioni dell’uomo, soccorso prontamente dal personale sanitario del 118, sono apparse subito critiche. È stato trasportato in codice rosso all’ospedale SS Annunziata di Taranto. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.

Per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione del mezzo incidentato e la pulizia della carreggiata, è stata disposta la chiusura temporanea della corsia sud, con deviazione del traffico sulla viabilità locale in corrispondenza del km 488,100.

Sul posto sono intervenute le squadre dell’Anas, le forze dell’ordine e i soccorritori, al lavoro per ripristinare in sicurezza la viabilità nel più breve tempo possibile.