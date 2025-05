'Lo sviluppo economico delle prossime generazioni', un successo la tavola rotonda promossa dalla Fidapa BPW Italy Bari sul domani nel Mezzogiorno

Ospitato dalla Biblioteca Gaetano Ricchetti, l’incontro ha acceso i riflettori sui temi cruciali per il futuro del Mezzogiorno, dalla denatalità alle nuove opportunità lavorative. Al centro del dibattito, il libro di Antonio Stragapede, tra esperti e protagoniste del mondo economico e accademico.





BARI - Si è svolta nel pomeriggio di martedì 6 maggio 2025, presso la Biblioteca Gaetano Ricchetti di Bari, la tavola rotonda "Lo Sviluppo Economico delle Prossime Generazioni", promossa dalla Fidapa BPW Italy Bari, presieduta da Marina Corazziari. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto ricco di contenuti, visioni e riflessioni concrete sulle sfide e le prospettive dello sviluppo nel Sud Italia.





A moderare l’evento è stata Giovanna Castrovilli, Presidente Extralberghiero Confcommercio Bari Bat AETB, che ha guidato con equilibrio e profondità il dialogo tra i relatori, contribuendo a valorizzare gli spunti emersi dal libro di Antonio Stragapede, saggista, scrittore ed esperto di sviluppo economico, sostenibile e ambientale, autore del volume che ha dato il titolo all’incontro.





Tra i relatori, anche Elisabetta Venezia, docente di Economia Applicata all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, e Marisa Vallerì, economista, che hanno offerto un’analisi puntuale delle dinamiche economiche attuali e delle trasformazioni in atto nel mercato del lavoro.





«È stato un momento importante per parlare non solo delle criticità che affliggono il nostro territorio, come la denatalità e l’esodo giovanile, ma anche per evidenziare le nuove opportunità offerte dal ritorno di grandi aziende in Puglia e dall’evoluzione dei profili professionali richiesti oggi dal mercato» ha dichiarato Giovanna Castrovilli, sottolineando il ruolo fondamentale del dialogo intergenerazionale e della formazione come leve strategiche per il rilancio economico del Mezzogiorno.





L’incontro ha rappresentato anche l’occasione per presentare il lavoro di Stragapede, che ha proposto una riflessione ampia e accessibile sullo sviluppo sostenibile come chiave per garantire un futuro inclusivo alle prossime generazioni.





A concludere i lavori, l’intervento della past president Fidapa e vice presidente del Distretto Sud Est Emiliana Trentadue, che ha rimarcato l’importanza del contributo femminile nella costruzione di modelli di crescita equi e duraturi.





L’iniziativa ha goduto del patrocinio della Fondazione Gaetano Ricchetti, dello Zonta Club International e di AETB Confcommercio, confermandosi come un appuntamento di valore per la comunità locale e per chi guarda con responsabilità al futuro dell’economia e del lavoro.