Lo chef Vigna premiato a Nardò, bacheca sempre più ricca

. NARDO’ - “Questo premio lo voglio dare a un giovane per la qualità dimostrata nel lavoro e per essere un esempio per le nuove generazioni”, firmato Domenico Monteforte, pittore, organizzatore di eventi, nonché curatore del libro “L’Arte in Cucina” (editore Mondadori).Il premiato è lo chef-executive del “Messapia Hotel & Resort” di Santa Maria di Leuca, Mirco Antonio Vigna, responsabile regionale dell’AIC (Associazione Italiana Cuochi).La sua bacheca, in tal modo, si arricchisce ulteriormente. Ne ricordiamo solo due: primo posto alla “Lamborghini Cup” e Premio 5 stelle d’oro.L’evento si è svolto a Nardò (Lecce), al Teatro Comunale, nel contesto di una serata molto intensa, partecipata, dedicata all’arte, la cultura e il food, per il progetto “Le vie dell’arte 2025” e “L’Arte in cucina”. Una delle ricette di Vigna è finita appunto nel libro di Monteforte.Pubblicazione cui fa riferimento il format del canale tv “Gambero Rosso”, condotto dalla bellissima Nilufar Addati (in foto, madre iraniana, padre di Napoli, nata a Pozzuoli), popolarissima nel mondo digital italiano e oltre.Nel libro, oltre 30 protagonisti del mondo dell’arte contemporanea sono stati invitati a proporre una ricetta del territorio di appartenenza, “certificata” da uno chef di talento. In tal modo ha preso corpo un fantastico puzzle di sapori, profumi, colori: un intreccio seducente capace di emozionare tantissimi fortunati. La pubblicazione contiene anche la loro biografia e le opere più belle.Per la cronaca: alla serata erano presenti Claudia Larini, assessore alla Cultura del Comune di Camaiore (Lucca), Toni Franco, assessore alla Cultura del Comune di Cefalù (Palermo), Giulia Puglia, assessore alla Cultura del Comune di Nardo e Paola Puzzovio, presidente di iTeg-turismo enogastronomico.“Sono orgoglioso per il premio, ma soprattutto le motivazioni…”, sorride Mirco intento al suo lavoro a Leuca.La stagione ormai incombe e questo ennesimo riconoscimento è uno stimolo a migliorare sempre di più per accogliere e fidelizzare i turisti e in tal modo far crescere il territorio.