Molfetta Night Run 2024: il 10 maggio la città si accende di azzurro, festa e inclusività

Mancano pochi giorni all’evento più atteso della primavera molfettese:torna la, giunta alla sua, con una veste ancora più spettacolare, inclusiva e tricolore.

Organizzata da Studio360 in collaborazione con l’Asd Free Runners Molfetta, la corsa non competitiva prenderà il via alle 21 da piazza Garibaldi, ma l’atmosfera festosa inizierà già dalle 19, con musica dal vivo, animazione e intrattenimento per grandi e piccoli.

Maglie azzurre e “Una notte italiana”

Tutti i partecipanti indosseranno una maglia azzurra, simbolo di appartenenza e richiamo all’identità nazionale, in linea con il tema dell’anno: “Una notte italiana”. Il percorso sarà un vero e proprio viaggio sonoro e visivo, accompagnato da musica a tema e performance artistiche, per celebrare la bellezza della cultura italiana e la ricchezza della diversità.

Un evento per tutti

Non solo corsa: alle 18 partirà la Baby Run, pensata per i bambini fino a 10 anni, in un clima di sicurezza e gioia condivisa. A seguire, l'intera città si trasformerà in un villaggio del benessere e del divertimento, con prodotti tipici, attività ludiche e tantissime occasioni per socializzare.

Grande novità di quest’anno sarà il “Villaggio dei Runners”, allestito nella villa comunale, attivo già dal mattino del 10 maggio per la consegna dei kit gara, ma anche come punto di ritrovo e relax per tutti i partecipanti.

Nessuna gara, solo condivisione

La Molfetta Night Run non è una competizione, ma una celebrazione dello sport come strumento di socialità e benessere. Ogni partecipante potrà scegliere se percorrere 5 o 10 chilometri, senza obbligo di comunicazione preventiva, correndo o camminando al proprio ritmo.

Grazie alla collaborazione con Radionorba, Inchiostro di Puglia e al sostegno del Comune di Molfetta e delle sue municipalizzate, l’evento si conferma tra i più partecipati e amati del territorio.

Iscrizioni aperte

Le iscrizioni sono già aperte: basta collegarsi al sito ufficiale www.molfettanightrun.it e compilare il form online. Non resta che prenotare la propria maglia azzurra, invitare amici e familiari, e prepararsi a vivere una notte di emozioni, musica e movimento sotto le stelle di Molfetta.