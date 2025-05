Tragedia a Barletta: bimbo di 4 anni muore dopo una caduta in bici con il padre

Una tragedia ha colpito la comunità barlettana nel tardo pomeriggio di ieri, quando unha perso la vita in seguito a una caduta da unacondotta dal padre. L’incidente è avvenuto in, nel quartiere 167 della città.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il piccolo era seduto sul sellino posteriore della bici mentre il padre percorreva una ripida rampa di accesso a un garage. Durante la discesa, l’uomo avrebbe perso l’equilibrio, causando la caduta del mezzo e il violento impatto al suolo.

Per il bambino non c’è stato nulla da fare. L’urto è stato devastante e, con ogni probabilità, non indossava il casco protettivo, riportando così un grave trauma cranico. Nonostante i tempestivi tentativi di soccorso, il piccolo è arrivato senza vita al Pronto Soccorso dell’ospedale Dimiccoli.

La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani, ha avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. La bicicletta è stata sequestrata e gli inquirenti stanno valutando la posizione del padre, che potrebbe essere chiamato a rispondere di eventuali responsabilità.

Sono state inoltre ascoltate le testimonianze delle persone presenti sul posto al momento dell’accaduto, alcune delle quali hanno prestato i primi soccorsi.

La notizia ha scosso profondamente la città, lasciando sgomenta l’intera comunità. Il dolore per la perdita di un bambino così piccolo è immenso, e molti si sono stretti nel cordoglio alla famiglia colpita da questa immane tragedia.