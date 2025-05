Bitonto, “Cortili Aperti all’Arte”: la bellezza storica incontra l’arte contemporanea

Dal 22 al 29 maggio 2025, mostra collettiva nella sede dell’Associazione Sancti Nicolai Convivium, in occasione dell’XI edizione di “Bitonto Cortili Aperti”

Bitonto torna a celebrare la sua straordinaria ricchezza architettonica e culturale con l’XI edizione di “Bitonto Cortili Aperti”, l’atteso evento che ogni anno apre le porte delle più suggestive dimore storiche della città. Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio del Ministero della Cultura, la manifestazione – promossa a livello nazionale dall’Associazione Dimore Storiche Italiane – si svolgerà nei giorni 24 e 25 maggio 2025.

In parallelo, dal 22 al 29 maggio, l’Associazione Sancti Nicolai Convivium propone la mostra d’arte contemporanea “Cortili Aperti all’Arte”, ospitata nella propria sede in Piazza Cattedrale 35, Bitonto. Un progetto che unisce il fascino della storia alla forza espressiva del presente, in un dialogo tra spazi senza tempo e linguaggi visivi contemporanei.

Un vernissage tra arte e memoria

L’inaugurazione si terrà giovedì 22 maggio alle ore 18:30, con la presentazione a cura della storica dell’arte Rosanna Mele, che guiderà il pubblico in un’introduzione critica al percorso espositivo.

Espongono dieci artisti pugliesi e non solo, selezionati per la qualità e la varietà delle loro ricerche:

Luigi Basile, Franco Carbone, Franco Cortese, Giuseppe De Sario, Letizia Gatti, Pasquale Guastamacchia, Antonio Laurelli, Massimo Nardi, Domenico Scarongella, Paolo Sciancalepore.

Le loro opere – tra pittura, scultura e tecniche miste – si confrontano con l’anima storica dei luoghi, dando vita a un’esperienza immersiva, in cui le antiche architetture della città diventano contenitore e amplificatore di creatività contemporanea.

Un invito alla scoperta

“Cortili Aperti all’Arte” non è solo una mostra, ma un’occasione per scoprire Bitonto da una prospettiva nuova, dove la bellezza del patrimonio culturale dialoga con la sensibilità degli artisti, offrendo ai visitatori uno sguardo poetico e riflessivo sulla città e sulla sua vocazione artistica.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni dal 22 al 29 maggio, con orario 18:00 – 20:30. L’ingresso è libero.

📍 Associazione Sancti Nicolai Convivium – Piazza Cattedrale, 35 – Bitonto (BA)

🗓 Mostra: 22–29 maggio 2025

🕕 Orari: tutti i giorni dalle 18:00 alle 20:30

🎨 Vernissage: giovedì 22 maggio ore 18:30

🎙 Presentazione di Rosanna Mele, storica dell’arte

👨‍🎨 Artisti in mostra: Basile, Carbone, Cortese, De Sario, Gatti, Guastamacchia, Laurelli, Nardi, Scarongella, Sciancalepore

Una settimana di arte, storia e bellezza… a cielo aperto.