Musica d'autore a Mola di Bari: il Cristian “Cicci” Bagnoli Quartet in concerto alla Masseria Dal Canonico

MOLA DI BARI – Un appuntamento imperdibile per gli amanti della grande musica live: venerdì 2 maggio 2025 la Masseria “Dal Canonico”, immersa nel verde delle campagne di Mola di Bari, ospita il Cristian “Cicci” Bagnoli Quartet, una delle formazioni più apprezzate del panorama musicale italiano.

Il concerto, realizzato in collaborazione con Musicando, vedrà salire sul palco alle ore 21.30 (ingresso dalle 20.30) quattro musicisti di altissimo livello, che hanno scritto pagine importanti della musica italiana, accompagnando artisti del calibro di Biagio Antonacci, Cesare Cremonini, Umberto Tozzi e molti altri.

I protagonisti

Cristian Bagnoli (chitarra e voce) – già membro della Steve Rogers Band e del Gallo Team , voce graffiante e chitarra potente.

Tommy Graziani (batteria) – figlio d’arte (di Ivan Graziani ) e collaboratore storico di Enrico Ruggeri e Biagio Antonacci .

Marco Dirani (basso) – ha calcato i palchi con Ron , Cocciante , Annalisa , ed è stato parte della band di The Voice .

Mecco Guidi (tastiere) – musicista raffinato, ha collaborato con Cesare Cremonini e James Thomson.

Uno spettacolo tra storia e innovazione

Il repertorio del quartetto è un viaggio tra classici del blues, della fusion e del progressive, con omaggi a giganti come Eric Clapton e Jeff Beck, passando per emozionanti tributi a Ivan Graziani e alla Steve Rogers Band. Uno show carico di energia, tecnica e passione, capace di coinvolgere il pubblico in un’atmosfera unica.

Info pratiche

È prevista la modalità “cena + concerto”, per chi vorrà godersi anche l’esperienza enogastronomica offerta dalla Masseria.

Prenotazioni e info:

📞 080.4737744 – 347.2713140 – 348.7212867 – 348.6628593

🌐 www.dalcanonico.com

📱 Facebook: www.facebook.com/dalcanonico/

Come arrivare

La Masseria Dal Canonico si trova in Contrada Brenca, località San Materno, nei pressi della provinciale Mola-Rutigliano (SP111), in via Chiancarelle, 48, nella zona “Poggio Antiche Ville”.

Un'occasione straordinaria per ascoltare musica d’autore dal vivo, in una cornice suggestiva e immersa nella natura.