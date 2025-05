Primo Maggio a Soleto: in piazza per il lavoro e contro le minacce fasciste al PD

Una manifestazione che ha unito la celebrazione della Festa dei Lavoratori alla denuncia di gravi episodi di intimidazione politica. Oggi, primo maggio, in piazza a Soleto si è levata la voce del Partito Democratico per difendere il lavoro e la democrazia. A prendere la parola è stato, che ha ribadito il sostegno del partito agli iscritti del circolo locale, oggetto di minacce da parte di gruppi che si autodefiniscono fascisti.

“Siamo qui per esprimere piena solidarietà alla segretaria e agli iscritti del PD di Soleto, che per la seconda volta in 15 giorni sono stati oggetto di minacce. Sono episodi gravissimi, da non sottovalutare. È il momento di alzare la voce per difendere la democrazia e la libertà nel nostro Paese", ha dichiarato De Santis.