Carosino, torna il “Festival di Primavera” di Fucarazza

CAROSINO - Nel prossimo weekend torna a Carosino il “Festival di Primavera” che, organizzato da “Associazione Fucarazza”, anche in questa sedicesima edizione proporrà un ricco programma di iniziative, tutte gratuite e “plastic free” (sui canali social @fucarazza dell’associazione sono disponibili informazioni sulle location e sugli eventi del festival).Quest’anno la manifestazione si snoda in tre giornate, da venerdì 2 a domenica 4 maggio, tra laboratori, concerti, spettacoli, momenti di gioco, poesia e cinema all’aperto, perché come sempre il festival racchiude tutte le attività che l’associazione porta avanti durante l’anno.Il momento più atteso, come è ormai tradizione, si terrà nella “zona festa” in via Giorgio La Pira, uno spiazzo appena fuori l’abitato, con l’accensione della “Fucarazza”, alle ore 21.00 di sabato 3 maggio.È un grande falò che affonda le sue radici nei riti pagani, su cui viene issato un fantoccio che rappresenta le negatività dell’inverno che vengono così simbolicamente bruciate accogliendo la primavera: è un momento potente, catartico, che unisce generazioni e immaginari in una festa di luce, musica, danza e rinascita!Nel pieno rispetto dell’ambiente e delle tradizioni, questa enorme pira viene allestita ogni anno dai volontari dell’associazione che, per tutto l’inverno, raccolgono nelle campagne circostanti i sarmenti della potatura delle vigne e degli ulivi.Anche quest’anno il “Festival di Primavera” unisce tradizione e modernità, cultura e partecipazione, radici e trasformazione; il tema di questa edizione, “Dalla radice al fuoco”, è un invito a celebrare il ciclo della vita dalle origini, e poi attraverso il fuoco alla rinascita.Una rinascita che, per “Associazione Fucarazza” ha un volto concreto e simbolico: la nuova sede, "Fuori dal Comune", uno spazio che rappresenta non solo un punto di riferimento fisico, ma anche un laboratorio di idee, dove cultura, arte e socialità si intrecciano per dare vita ad una nuova fase di impegno, creatività e presenza attiva sul territorio.Il “Festival di Primavera” di “Associazione Fucarazza” nasce da questa visione e si rinnova ogni anno come occasione di incontro, celebrazione e riflessione collettiva; da sedici anni, infatti, “Associazione Fucarazza” lavora per costruire un’alternativa sociale che sia viva, inclusiva e sempre attenta alle tradizioni ma anche aperta all’innovazione e alla sperimentazione.Annunciando la manifestazione gli organizzatori hanno commentato: “non ci siamo mai accontentati dei confini convenzionali: ogni nostra iniziativa nasce per sfidare l’ordinario e creare spazi di libertà e immaginazione, per provare – nel nostro piccolo – a cambiare le cose».