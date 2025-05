Musica, Sport, AI e Tecnologie per l’inclusione: ad Acaya il convegno nazionale sui disturbi del neurosviluppo

Michele Bonetti

LECCE – Si terrà sabato 3 maggio 2025, a partire dalle ore 15:00, presso il suggestivo Castello di Acaya (Lecce), il convegno nazionale “Musica, Sport, AI e Tecnologie: le infinite possibilità nei problemi del neurosviluppo”. L’evento intende promuovere l’inclusione delle persone con disturbi del neurosviluppo attraverso l’uso innovativo di musica, sport, intelligenza artificiale e nuove tecnologie.

Organizzato dal Centro Studi Koinè Europe di Lecce, diretto da Nicoleta Apopei, e dall’Associazione “Le Ali dei Pesci” di Roma, presieduta dall’avv. Michele Bonetti, l'iniziativa gode del patrocinio della Provincia di Lecce – Salento d’Amare, dell’Ordine dei Medici di Lecce e del supporto dei Lions Club Lecce Messapia, Grecia Salentina e Porta Grika.

Una giornata all’insegna della scienza e della solidarietà, aperta alla cittadinanza, con testimonianze, intermezzi musicali, screening sanitari gratuiti e raccolte fondi. Oltre agli interventi di esperti e professionisti di rilievo nazionale, saranno protagoniste famiglie, volontari e associazioni in un clima di comunità e inclusione.

«Questo convegno vuole essere un abbraccio tra ricerca, esperienza e speranza – spiegano Apopei e Bonetti –. Vogliamo gettare le basi per una rete più forte e concreta di supporto alle persone con disturbi del neurosviluppo. È solo l’inizio: dopo l’evento partirà un progetto per l’apertura in Puglia di una nuova sede della nostra ONLUS, coordinato dalla dott.ssa Apopei».

Dopo i saluti istituzionali, l’evento sarà arricchito da un’intervento musicale di Ilaria Calò e da un ospite d’eccezione: Pantaleo Corvino, Direttore dell’Area Tecnica dell’U.S. Lecce. Seguiranno gli interventi scientifici con medici, docenti universitari, psicologi, logopedisti, pedagogisti e testimoni diretti, che affronteranno i temi dell’autismo, della disabilità, dell’uso dell’intelligenza artificiale, della musica, dello sport e della riabilitazione.

Durante l’intera giornata sarà possibile effettuare screening sanitari gratuiti, con la presenza di medici specialisti, e contribuire a una raccolta fondi destinata alla ricerca e alla creazione di spazi ludico-educativi inclusivi.

A moderare il convegno saranno Maria Rosaria Polo, Nicoleta Apopei e Michele Bonetti. Un evento che vuole diventare punto di riferimento per la costruzione di una società più accogliente e consapevole.