Serie B, il Bari cade a Cosenza: decisivo il gol di Gargiulo

Nella trentasettesima giornata di Serie B, il Bari esce sconfitto per 1-0 dal “San Vito–Luigi Marulla” contro il Cosenza. Una partita ricca di occasioni e colpi di scena, ma che premia i calabresi, più concreti sotto porta.

Nel primo tempo, i biancorossi partono forte: al 3’ Rizzo Pinna non inquadra la porta, mentre due minuti dopo Dorval sfiora il vantaggio. Al 9’ Lella ci prova, ma senza fortuna. Il Cosenza reagisce e al 26’ Sgarbi colpisce il palo, preludio al gol che arriva al 36’ con Gargiulo, che insacca con un tocco di destro. Un minuto prima, Rizzo Pinna aveva centrato la traversa.

Nella ripresa, il Bari prova a reagire ma al 12’ rischia di andare sotto di due gol: rigore per il Cosenza dopo un fallo di Falletti su Florenzi, ma Artistico calcia alto. Al 18’ Favilli risponde colpendo la traversa per il Bari, mentre al 37’ Simic sfiora il pareggio. Al 93’, ancora Artistico vicino al raddoppio per i padroni di casa.

Il Bari resta così fermo e si prepara all’ultima sfida di campionato: domenica 4 maggio, alle 15, ospiterà il Pisa allo stadio “San Nicola” in un match fondamentale per il finale di stagione.