A Bari le Olimpiadi Internazionali di Filosofia 2025: studenti da 53 Paesi per un evento globale del pensiero

BARI - Dal 15 al 18 maggio 2025 Bari si trasforma nel centro del pensiero critico mondiale: l’Università degli Studi “Aldo Moro” ospita le, una manifestazione che riuniscedi tutti i continenti.

L’evento, tra i più importanti al mondo nel panorama della filosofia per studenti delle scuole superiori, è promosso dalla Società Filosofica Italiana e dal Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica dell’Università di Bari, in collaborazione con la Regione Puglia, il PACT – Polo Arti Cultura e Turismo, Puglia Culture, la Federazione Internazionale delle Società Filosofiche, e con il sostegno del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Un’occasione unica per la filosofia e il dialogo internazionale

Le Olimpiadi rappresentano da oltre trent’anni una piattaforma educativa internazionale per lo sviluppo del pensiero critico e della riflessione filosofica. I partecipanti, vincitori di selezioni nazionali, si confronteranno attraverso saggi filosofici su tematiche universali, contribuendo a una visione interculturale dell’insegnamento della filosofia.

Il programma prevede l’apertura ufficiale giovedì 15 maggio alle ore 18.00 presso il Teatro Kursaal Santalucia, seguita da due intense giornate di attività accademiche e culturali presso l’Università di Bari. In calendario anche visite guidate alla città e alle Grotte di Castellana, per offrire ai partecipanti un’immersione nel patrimonio culturale pugliese. La cerimonia di premiazione si terrà domenica 18 maggio, sempre al Kursaal, a partire dalle ore 9.30.

Programma completo disponibile qui: https://ipo2025.sfi.it

La voce delle istituzioni

“Siamo felici di ospitare in Puglia una manifestazione che parla di sapere, di conoscenza – ha dichiarato il rettore Stefano Bronzini – un’occasione straordinaria per confrontarsi sul pensiero filosofico e su quanto accade nel mondo, da prospettive culturali diverse”.

Entusiasta anche Paolo Ponzio, Direttore del Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica e Presidente di Puglia Culture: “Le Olimpiadi Internazionali di Filosofia rappresentano un’opportunità unica per Bari e per l’intera regione, non solo sul piano accademico e culturale, ma anche in termini di promozione territoriale. La scelta di Bari non è casuale, ma frutto di un percorso avviato con il Congresso Mondiale di Filosofia a Roma e con il Summit Filosofico Internazionale di Barletta”.

Un evento sotto l’egida dell’UNESCO

Le Olimpiadi godono del patrocinio dell’UNESCO e del supporto scientifico della Federazione Internazionale delle Società Filosofiche, a sottolineare il loro valore educativo e formativo. Dal 1993, l’iniziativa coinvolge ogni anno migliaia di studenti delle scuole superiori in tutto il mondo, promuovendo il pensiero filosofico come strumento di comprensione del presente e di costruzione del futuro.

L’edizione 2025 a Bari si propone non solo come gara intellettuale, ma come spazio di dialogo globale, in cui giovani menti si incontrano per riflettere insieme su questioni etiche, politiche e culturali che attraversano le società contemporanee.