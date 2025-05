Ostuni, inaugurata la sede decentrata delle Acli in Largo Bianchieri

OSTUNI (BR) – Martedì 13 maggio 2025 Aurora Ungaro ha inaugurato la nuova sede Acli ad Ostuni, situata in Largo Bianchieri n°21, in qualità di referente. Dopo 12 anni di esperienza in uno studio commercialista, Aurora realizza il suo sogno di diventare autonoma, mettendosi in gioco nel mondo cattolico delle Acli. Fin da piccola, seguendo le orme del padre, Gino Ungaro, sempre presente nella parrocchia della Santa Maria della Stella, ha scelto di intraprendere un percorso sindacale volto ad aprire le porte agli anziani e ai giovani, dimostrando un’indole altruista e una costante disponibilità ad aiutare il prossimo. – Martedì 13 maggio 2025 Aurora Ungaro ha inaugurato la nuova sede Acli ad Ostuni, situata in Largo Bianchieri n°21, in qualità di referente. Dopo 12 anni di esperienza in uno studio commercialista, Aurora realizza il suo sogno di diventare autonoma, mettendosi in gioco nel mondo cattolico delle Acli. Fin da piccola, seguendo le orme del padre, Gino Ungaro, sempre presente nella parrocchia della Santa Maria della Stella, ha scelto di intraprendere un percorso sindacale volto ad aprire le porte agli anziani e ai giovani, dimostrando un’indole altruista e una costante disponibilità ad aiutare il prossimo.





Aurora Ungaro ha dichiarato: "Questo ufficio avrà le porte aperte per chiunque avrà bisogno di intraprendere pratiche di patronato, dai moduli 730 alla dichiarazione dei redditi, e a tutti i servizi correlati. Non farò differenza e chiunque sarà accolto con un sorriso e disponibilità; nel mio ufficio non ci saranno mai differenze di genere". Inoltre, ha espresso il desiderio di organizzare iniziative che possano creare aggregazione tra giovani e anziani, promuovendo la solidarietà e l'inclusione sociale.





Aurora ha colto l'occasione per ringraziare il Presidente Provinciale Gianluca Budano, per aver creduto in lei fin dai primi passi, e il collega Michele Lanzillotti del Patronato Acli di Carovigno.





All'inaugurazione, a tagliare il nastro insieme ad Aurora Ungaro era presente il Sindaco di Ostuni Angelo Pomes. Tra gli altri ospiti, erano presenti anche Antonio Albanese, presidente provinciale Acli Brindisi, il consigliere per la sanità del Presidente della Regione Puglia Tommaso Gioia, l'arcivescovo di Brindisi Ostuni Giovanni Intini, il Presidente di Circolo Colucci e il Direttore Generale della Cooperativa Sociale San Bernardo, Giuseppe Natale.





L'arcivescovo ha voluto regalare alla nuova sede Acli un momento di preghiera, benedicendo la nuova struttura e formulando i suoi auguri ad Aurora per la sua nuova avventura.





L'ufficio Patronato Acli, situato in Largo Bianchieri n°21 (di fianco alla Farmacia D'Alò), è pronto ad accogliere tutti coloro che necessitano di assistenza fiscale e di servizi per lavoratori e cittadini. In occasione dell'inaugurazione, tutti coloro che si presenteranno nelle prossime settimane riceveranno un sconto del 20% su tutti i servizi.