Pagliaro (FdI) contro Aeroporti di Puglia: “Sconto per volo Foggia-Monaco è uno spreco, mentre i salentini pagano voli a 400 euro”

BARI – “In pieno scandalo concorsi truccati, Aeroporti di Puglia ci regala un’altra perla: il 50% di sconto sul biglietto Foggia-Monaco per la finale di Champions League, utilizzando il codice ‘apuliagate’”. Così si apre la dura nota del consigliere regionale(Fratelli d’Italia), capogruppo de La Puglia Domani, che attacca frontalmente l’ultima iniziativa promozionale lanciata da Aeroporti di Puglia in collaborazione con Regione Puglia e Camera di Commercio di Foggia.

L’offerta, destinata ai tifosi dell’Inter diretti a Monaco di Baviera per assistere alla finale contro il PSG il prossimo 31 maggio, è definita dal consigliere come “l’ennesimo aeroportidipugliagate”, e viene criticata per l’uso di fondi pubblici per sostenere un’iniziativa legata a un evento sportivo di una squadra non pugliese.

“Vogliamo sapere – incalza Pagliaro – in che percentuale Aeroporti di Puglia coprirà il costo dei biglietti scontati, e quanto verrà speso dalla Regione e dalla Camera di Commercio di Foggia. Siamo di fronte a un’altra iniziativa spot firmata dal presidente Vasile, con il silenzioso assenso della Regione”.

Il consigliere punta il dito anche sullo squilibrio nelle politiche territoriali, citando i costi esorbitanti dei voli da Milano a Brindisi nella stessa data della finale: “Mentre i tifosi interisti volano a Monaco con lo sconto, un volo Milano-Brindisi costa 400 euro. I salentini e gli studenti fuori sede non possono permettersi questi prezzi per tornare a casa”.

Pagliaro richiama l’attenzione sulla sua proposta di cofinanziamento della continuità territoriale per Brindisi, chiedendo alla Regione di adottare politiche più eque e utili per i cittadini pugliesi, “anziché sostenere iniziative che non rispondono ai reali bisogni del territorio”.

“Basta con questi sprechi e queste politiche sbilanciate! Aeroporti di Puglia ha davvero superato il limite – conclude –. Chiediamo al presidente Emiliano di spiegare il senso di questa scelta, invece di far finta di nulla, visto che ha anche condiviso il post entusiasta del vicepresidente Piemontese, che esalta l’aeroporto della sua Foggia”.

L’intervento di Pagliaro accende così i riflettori su una promozione che, se da un lato punta a promuovere l’aeroporto di Foggia, dall’altro alimenta polemiche sul trattamento diseguale tra territori e sull’uso delle risorse pubbliche.