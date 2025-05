Palio di Sant’Elia, quarta edizione: arrivano le opere del Maestro cartapestaio Deni Bianco per la parata nelle strade del quartiere

Nel quartiere Sant’Elia di Brindisi si accendono i preparativi per la quarta edizione del Palio Urbano, il primo in Italia nato per coinvolgere tutta la comunità in una grande festa che valorizza l’identità culturale, il senso di appartenenza e lo stare insieme. Un percorso, quello del Palio di Sant’Elia, che accompagna i residenti di tutte le età a preparare di anno in anno le sorprendenti attività che muoveranno i giorni della festa, quest’anno in programma il 23, 24 e 25 maggio con una colorata ciclopasseggiata inaugurale nella giornata del 17 maggio.Tra le grandi sorprese della quarta edizione, il coinvolgimento del maestro cartapestaio putignanese Deni Bianco, autore dei cinque carri artistici che rappresentano Sant’Elia e i simboli delle quattro contrade in gara durante il Palio: Pavone, Lucertola, Fenice e Delfino. Le opere sono state realizzate seguendo l’immaginario popolare costruito intorno all’iniziativa. Uno storytelling che lega le contrade alle costellazioni mettendole in corrispondenza con gli spazi del quartiere. In ogni piazza vive un micro mondo ricco di dinamiche interne, ruoli, competenze messe a servizio della comunità. Ed è proprio nelle strade e nelle piazze che il Palio prende forma. Sant’Elia è uno dei quartieri più popolati della città di Brindisi e acquisisce il nome dall’architetto futurista che, nella sua breve vita, ha lasciato un’impronta duratura nel panorama architettonico grazie ai suoi progetti visionari e alle sue idee innovative. Per il Palio invece, Sant’Elia rappresenta un santo laico che viene dallo spazio, una figura immaginaria che porta con sé la forza di una comunità che sta riacquistando fiducia, instaurando nuovi legami e rinforzando l’identità collettiva.Le opere del maestro Bianco, sfileranno nel corso della parata in programma il 23 maggio per le strade principali di Sant’Elia. Le cinque creazioni sono state accolte con grande entusiasmo e partecipazione dai residenti delle contrade di ogni età. Intorno ai carri, prendono il via laboratori artistici di cartapesta condotti dal maestro Deni Bianco insieme agli operatori della Casa di Quartiere Parco Buscicchio, in sinergia con gli attori della comunità educante: dalle scuole (dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado) alle associazioni sportive, fino alle parrocchie del quartiere.La collaborazione con il maestro cartapestaio Deni Bianco, nasce nell’ambito del progetto “Sant’Elia Malatìa| Scuola popolare di teatro e arti urbane” – promosso e finanziato da Puglia Culture con il programma di Welfare Culturale del Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia.Intanto, si continuano a raccogliere le adesioni per partecipare al Palio. Il calendario della quarta edizione comprende iniziative rivolte ad adulti e bambini come: tornei sportivi, laboratori creativi, sfide di cucina, tavole rotonde, interventi di arte pubblica, sfide improbabili. Secondo il regolamento, chi raccoglierà il massimo punteggio tra le contrade, per le sfide sportive, culinarie, artistiche e soprattutto per l’inclusione e il fairplay, conquisterà il Palio e lo terrà per un anno.Le attività del Palio Urbano di Sant’Elia sono aperte a tutti i cittadini interessati. Per iscriversi è necessario compilare il form presente sul sito www.santeliabrindisi.it/palio e inviarlo all’indirizzo email portineria@legamidicomunita-br.it o consegnarlo presso la Casa di Quartiere di Parco Buscicchio.La quarta edizione del Palio Urbano di Sant’Elia rientra, inoltre, nelle azioni dei progetti “Non solo periferia” e “Scuole Aperte e Partecipate in rete” selezionati da Con i Bambini nell’ambito del “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”. Tali progetti si avvalgono della fitta rete di partner all’interno della cooperativa Legami di Comunità tra i quali: la cooperativa sociale ImmaginAbile, Acli Brindisi, l’ASD Appia Rugby Puglia, l’Istituto Comprensivo Sant’Elia Commenda, le Parrocchie San Lorenzo da Brindisi e Cristo Salvatore. Con il supporto di Arca Nord Salento e Arti Puglia nell’ambito della misura “Luoghi Comuni”.Maggiori info su: www.santeliabrindisi.it | Tel: +39 340 269 1636 | email: portineria@legamidicomunita-br.it