Palo del Colle, sventato furto in un’azienda di forniture termoidrauliche: decisivo l’intervento di Sicuritalia

– Tentativo di furto sventato nella tarda serata di ieri ai danni di un’azienda specializzata nella fornitura di impianti termoidraulici a Palo del Colle, in provincia di Bari. Tre uomini incappucciati hanno cercato di introdursi nel sito industriale, ma il colpo è fallito grazie all’intervento tempestivo delle Guardie Giurate di Sicuritalia.

Intorno alle 23:20, i tre malviventi, vestiti di scuro e con il volto coperto, si sono infiltrati a piedi nel perimetro esterno dell’azienda, accedendo dal cancello carraio principale. Dopo essere saliti sulla tettoia di un container di stoccaggio, hanno osservato a lungo l’area dove erano custoditi materiali di valore, tra cui bobine, rame e ferro.

Ma i loro movimenti non sono sfuggiti all’occhio attento della Centrale Operativa Sicuritalia, che ha immediatamente rilevato l’anomalia tramite il sistema di videosorveglianza. Scattato l’allarme, una pattuglia è stata inviata sul posto e sono state contestualmente allertate le Forze dell’Ordine e il responsabile dell’azienda.

Il rapido intervento degli addetti alla sicurezza ha costretto i ladri a fuggire precipitosamente, abbandonando il tentativo di furto e facendo perdere le proprie tracce nelle zone circostanti. I controlli successivi hanno confermato che nessun materiale è stato sottratto e che la struttura non ha subito danni rilevanti.

Il blitz fallito si aggiunge a una serie di episodi analoghi in area industriale, ma in questo caso la sinergia tra sistemi di videosorveglianza e sicurezza privata ha funzionato in modo impeccabile, impedendo l’ennesimo colpo.

Le Forze dell’Ordine stanno ora proseguendo le indagini per identificare gli autori del tentato furto.