Partiti i lavori di ripascimento sul waterfront di San Girolamo: interventi fino a fine maggio

BARI – Sono ufficialmente iniziati questa mattina i lavori di ripascimento delle spiagge libere del waterfront di San Girolamo. L’assessore alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi, ha effettuato un sopralluogo per verificare l’avvio degli interventi, che proseguiranno almeno fino alla fine di maggio.

Finanziato nell’ambito dell’accordo quadro biennale per la manutenzione di lidi e spiagge comunali, il progetto ha ricevuto il via libera dalla Città Metropolitana per l’immersione di materiali in mare. L’obiettivo è il ripristino della linea di riva e del profilo trasversale degli arenili. I lavori interessano inizialmente le spiagge in ciottoli – da est verso ovest – dove verrà utilizzata ghiaia lavata certificata per la compatibilità e l’innocuità ambientale. In seguito, si interverrà sulle spiagge sabbiose: la sabbia per il ripristino del litorale ovest verrà prelevata dalla parte est.

“Questa mattina ho voluto incontrare i residenti per verificare insieme le prime operazioni – ha dichiarato l’assessore Scaramuzzi –. Abbiamo fatto una passeggiata lungo il lungomare per valutare anche altri interventi di manutenzione e migliorie. Stiamo lavorando con gli uffici per sostituire completamente l’illuminazione pubblica al fine di aumentare la visibilità e la percezione di sicurezza”.

L’assessore ha poi spiegato che i lavori in corso sono una misura temporanea in attesa della realizzazione degli interventi strutturali previsti per la modifica delle barriere frangiflutti, fondamentali per contrastare l’erosione marina. Il Comune si è già dotato di un progetto comprensivo di studio meteo-marino aggiornato.

“L’opera di San Girolamo – ha concluso – ha cambiato radicalmente il volto del quartiere, restituendo ai cittadini un nuovo fronte sul mare. Ora è fondamentale accompagnare questa trasformazione con interventi puntuali e progressivi per valorizzare pienamente il lungomare”.