Dal 26 ottobre Bari sarà collegata a Erevan: nuovo volo diretto con WizzAir

A partire dal prossimo 26 ottobre la Puglia sarà ufficialmente più vicina all’Armenia grazie all’avvio del nuovo collegamento aereo diretto Bari–Erevan, operato da. L’annuncio è stato dato oggi da, che sottolinea come si tratti di unaper lo scalo barese e di un importante passo nella strategia di internazionalizzazione dei collegamenti.

Il volo avrà frequenza bisettimanale, con partenze ogni mercoledì e domenica: da Erevan alle 05:30 con arrivo a Bari alle 06:10, e da Bari alle 06:45 con arrivo nella capitale armena alle 13:20.

“Questo volo – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – nasce dall’ascolto della comunità armena di Bari, numerosa e attiva. Rappresenta un traguardo significativo per i nostri aeroporti, che continuano ad aprirsi verso est, contribuendo a rafforzare i legami culturali, turistici e commerciali con un’area, il Caucaso, ancora poco esplorata ma ricca di opportunità. È il frutto di un lavoro strategico condiviso con Regione Puglia e i rappresentanti del territorio”.

Soddisfatto anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano: “Questo collegamento è un ponte tra popoli, non solo un volo. È un’iniziativa che rafforza le relazioni internazionali, i legami storici e culturali tra Puglia e Armenia. Lo annunciamo proprio in questi giorni di festa per San Nicola, simbolo di pace e convivenza tra i popoli del Mediterraneo”.

Anche l’ambasciatore armeno in Italia, Vladimir Karapetyan, ha voluto esprimere “le più sentite congratulazioni a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo obiettivo. È un risultato importante che accorcia le distanze e amplia le prospettive per una cooperazione bilaterale sempre più intensa”.

Entusiasta anche il sindaco di Bari, Vito Leccese, che ha evidenziato come “questo volo rappresenti un’opportunità per attrarre nuovi flussi turistici e culturali dall’Europa orientale, destagionalizzando la presenza e rafforzando i legami con la storica comunità armena che ha trovato rifugio a Bari nel secolo scorso”.

Infine, parole di orgoglio anche dal Console onorario armeno in Puglia, Dario Rupen Timurian: “Sono felice di aver collaborato a questa conquista tanto attesa. È un volo che porta con sé un messaggio di amicizia, sviluppo e identità, in un momento storico complesso per il nostro popolo”.

Il collegamento Bari–Erevan si inserisce nella strategia di Aeroporti di Puglia volta a rendere la regione sempre più connessa con l’Europa orientale e il bacino mediterraneo, rafforzandone il ruolo di hub internazionale del Sud Italia.