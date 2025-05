Paura sulla SS16: auto si ribalta nei pressi della stazione di servizio Q8 a Giovinazzo

– Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi sulla, in direzione, nei pressi dellasituata all’altezza di Giovinazzo. Per cause ancora in corso di accertamento,, finendo ruote all’aria in una zona di sosta.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il veicolo e l’area circostante, e il personale del 118, che ha prestato soccorso agli occupanti dell’auto. Al momento non si conoscono le condizioni dei feriti, ma non si escludono traumi seri per almeno uno degli occupanti.

L’incidente ha causato forti rallentamenti lungo il tratto interessato, con code e disagi per gli automobilisti in transito. La Polizia Stradale sta effettuando i rilievi del caso e cercando di ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile.