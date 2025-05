Quanto usano l’Intelligenza Artificiale i manager pugliesi? A Bari la presentazione della ricerca Spegea-Fondirigenti

BARI – In che misura i manager delle imprese pugliesi fanno uso dell’intelligenza artificiale? E per quali funzioni? Solo per compiti ripetitivi o anche per ottimizzare la gestione dei dati, supportare le decisioni strategiche o formare le risorse umane? A queste domande cerca di rispondere la ricerca condotta dalla, realizzata con il supporto delle territoriali die finanziata da, il fondo interprofessionale per la formazione continua dei dirigenti.

I risultati dello studio verranno presentati mercoledì 7 maggio alle ore 10:30, nella sede della Spegea Business School a Bari, durante l’evento dal titolo “Intelligenza artificiale e manager formatore”. L’incontro sarà anche un’occasione per riflettere sull’evoluzione del ruolo manageriale nell’era dell’IA.

Interverranno:

Rossana Montemurno , direttrice di Spegea;

Gianna Elisa Berlingerio , direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia;

Sergio Fontana , presidente di Confindustria Puglia;

Vincenzo Marucci , presidente di Federmanager Puglia;

Massimo Sabatini , direttore generale di Fondirigenti;

Luigi Serio, coordinatore scientifico della ricerca.

Seguiranno gli interventi di rappresentanti del mondo imprenditoriale pugliese che porteranno la loro esperienza concreta sull’adozione dell’IA nelle aziende:

Luigi Bruno , CFO Europa di Natuzzi Spa ;

Rosa Daloiso , Head of Corporate Services di Exprivia ;

Enrico Mangialardo , General Manager di Baker Hughes ;

Giuseppe Pasculli , direttore General Operations di Sanb ;

Pietro Stama , Marketing and Sales Operations Director di Mermec Group ;

Mariella Pappalepore, presidente di Planetek Italia.

Le conclusioni saranno affidate al presidente di Exprivia, Domenico Favuzzi.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio obiettivo di promuovere la cultura manageriale e favorire la trasformazione digitale delle imprese attraverso strumenti come l’intelligenza artificiale, sempre più determinante per la competitività e l’innovazione aziendale.