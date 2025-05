Pietramadre in bike fa tappa a Castellana Grotte

Dopo l’esordio tra i trulli di Alberobello, "PietraMadre in bike – La Puglia verso il Giro d’Italia 2025" arriva a Castellana Grotte, sabato 10 e domenica 11 maggio, per il secondo fine settimana del progetto che coniuga mobilità lenta, turismo esperienziale e scoperta identitaria dei territori. Un’occasione per immergersi nella bellezza carsica di un luogo che, fin nel suo nome, custodisce la profondità della terra e la forza simbolica della pietra."PietraMadre in bike – La Puglia verso il Giro d’Italia 2025" è un’iniziativa promossa da Agenzia SCOPRO e sostenuta da Agenzia Pugliapromozione, con il patrocinio dei Comuni di Alberobello, Castellana Grotte, Noci e Polignano a Mare, in collaborazione con Studio Marco Piva e Gemanco Design, e con il supporto di Puglia Travel Agency e delle Pro Loco locali. Il progetto fa parte della più ampia narrazione avviata con la candidatura di PietraMadre a Capitale Italiana della Cultura 2027 ed è un racconto corale che mette al centro la relazione tra l’uomo e il paesaggio, tra chi cammina e chi accoglie, tra chi pedala e chi tramanda.Il programma del prossimo fine settimana si apre sabato 10 maggio, con un trekking urbano pomeridiano tra vicoli, chiese e piazze del centro storico di Castellana, guidati da esperti del territorio che ne sveleranno segreti e memorie, tra storia, leggende e architetture scolpite nel tempo. Al termine della passeggiata un aperitivo con prodotti locali darà spazio all’incontro con la comunità, in un’atmosfera informale e conviviale.Domenica 11 maggio, spazio alle biciclette. Si parte per un tour ad anello in bici tra le campagne carsiche, costeggiando doline, muretti a secco, masserie storiche e tratti dell’antico tracciato della Via Traiana. Lungo il percorso sono previste soste narrative, sensoriali e laboratori culinari presso la Masseria Andriani, il tutto immersi in un paesaggio che parla la lingua ancestrale della pietra.“PietraMadre in bike” a Castellana è un invito a guardare in profondità, non solo quella fisica delle celebri grotte, ma quella culturale di un territorio che sa raccontarsi attraverso il corpo, il passo, il pedale. È un’esperienza che intreccia natura e cultura, tempo lento e accoglienza, pensata per chi cerca un modo autentico di viaggiare e conoscere.Le attività del weekend includono servizi completi per i partecipanti, dal noleggio di biciclette – anche elettriche – all’assistenza tecnica, dalle guide turistiche alle esperienze parallele di degustazione e laboratori artigianali.“PietraMadre in bike” è un progetto co-finanziato da Agenzia Pugliapromozione – #weareinpuglia POC Puglia 2014-2020 – Asse VI Azione 6.8.Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero +39 329 2216673 o scrivere a info@agenziascopro.it Aggiornamenti e anticipazioni saranno pubblicati sui canali social ufficiali del progetto: