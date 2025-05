Piemontese chiarisce sul volo Foggia-Monaco: “Sconto vero, polemica surreale”

Nessun "sconto last minute da tifosi", ma una: con queste parole il vicepresidente della Regione Pugliaha risposto alle polemiche sollevate da Fratelli d’Italia, Forza Italia e altri gruppi di minoranza in Consiglio regionale circa i voli tra, in particolare quello previsto per sabato, giorno della finale di

«La compagnia Lumiwings – ha precisato Piemontese – ha annunciato già dal 16 aprile una campagna promozionale con sconto del 50% su tutti i voli della nuova tratta Foggia-Monaco, in occasione del lancio previsto per il 27 maggio. Lo sconto, identificato con il codice ‘APULIAGATE’, non è legato a eventi sportivi ma è parte integrante della strategia di lancio della nuova rotta, co-finanziata dalla Camera di Commercio di Foggia».

Il malinteso è nato da un post su Facebook, pubblicato dallo stesso Piemontese il 7 maggio, all’indomani della qualificazione dell’Inter alla finale europea. «Voleva essere un post ironico – ha sottolineato – per scherzare con gli amici interisti, pur essendo io juventino. Non credevo servisse scrivere in maiuscolo “POST SCHERZOSO” con tanti punti esclamativi per evitare fraintendimenti».

Il vicepresidente ha respinto le accuse di strumentalizzazione, definendole «reazioni politiche frettolose» e ha ribadito che la promozione è valida per tutti i voli, prima e dopo la finale, «e non solo per chi indossa la maglietta dell’Inter».

Per concludere, Piemontese ha rivelato un dato curioso: «Dopo quel post, i biglietti venduti per il volo Foggia-Monaco del 31 maggio sono passati da 10 a 70 in poche ore. Spero che almeno questo faccia sorridere anche chi si è lanciato nella polemica senza nemmeno verificare i fatti».