Policlinico Foggia: la Struttura Complessa di Pediatria Universitaria ha aderito alla campagna di sensibilizzazione sull’Asma in età pediatrica

FOGGIA - La Struttura Complessa di Pediatria Universitaria del Policlinico Foggia, diretta dal Prof. Angelo Campanozzi, ha aderito alla campagna di sensibilizzazione sull’Asma in età pediatrica della Global Initiative for Asthma - GINA, organizzata con la collaborazione della Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili – SIMRI, SIP, FederAsma e Allergie, Respiriamo Insieme e AsmaAllergia Bimbi, allo scopo di aumentare la conoscenza di tale patologia e migliorarne il trattamento, prevedendo l’esecuzione gratuita di una breve visita pneumologica pediatrica e di una spirometria.Oggi 21 maggio 2025, la Dott.ssa Anna Calò, la Dott.ssa Claudia Baiardi ed il Dott. Sebastiano Mazza, Dirigenti Medici presso la Struttura Complessa Pediatria Universitaria, hanno valutato bambini di età compresa tra 6 e 15 anni, dalle ore 09.30 alle ore 13.30, presso l’Ambulatorio di Pediatria presente in questa Struttura del Policlinico Foggia.La Pediatria Universitaria ha aderito all’iniziativa, con l’obiettivo di promuovere nei cittadini la cultura e la sorveglianza delle patologie respiratorie ostruttive dell’infanzia, essendo queste delle malattie croniche ad andamento recidivante che, nel lungo termine, se sottodiagnosticate, possono causare un prematuro declino della funzionalità polmonare inficiando la qualità di vita del bambino.