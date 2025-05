Premiati i 600 studenti “novelli ciceroni” della undicesima edizione di “Bitonto Cortili Aperti” 2025

BITONTO – In un clima festoso è gioioso si è svolta nella “Sala degli Specchi” del Comune la cerimonia di consegna degli attestati ai 600 studenti delle scuole medie e superiori della città, per aver fatto da guida a migliaia di visitatori in occasione dell’undicesima edizione di “Bitonto Cortili Aperti” del 24 e 25 maggio scorsi, inserita nella Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane.Le “sentinelle della bellezza” hanno ricevuto il meritato riconoscimento per aver svolto il loro compito e il prezioso servizio di accoglienza con grande entusiasmo, capacità e impegno mostrando uno straordinario senso di appartenenza al territorio. Gli attestati sono stati assegnati anche ai proprietari dei palazzi antichi e alle associazioni che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione.Alla cerimonia erano presenti il sindaco Francesco Paolo Ricci, l’assessora al turismo, Dalilia Cariello, l’assessore alla pubblica istruzione, Christian Farella, la professoressa Lucia Achille organizzatrice dell’evento e Antonio Marchio, socio Adsi (Associazione Dimore Storiche Italiane).Gli studenti preparati dai loro insegnanti, hanno vestito i panni di “novelli ciceroni” fornendo ai visitatori notizie e cenni storici, a volte in lingua straniera, su monumenti, dimore storiche e cortili. "E’ stata un’esperienza molto importante e significativa per i nostri giovani che hanno avuto la possibilità di arricchire il proprio bagaglio culturale – ha dichiarato il sindaco Francesco Paolo Ricci -. Il mio ringraziamento va a tutti loro, ai docenti e a quanti si sono impegnati a fondo per rendere “Bitonto Cortili Aperti” un momento di aggregazione per la nostra gente e per i turisti venuti da ogni parte d’Italia e dall’estero. Un grazie a Lucia Achille che ancora una volta ha profuso le sue energie organizzando alla perfezione un evento che dà lustro all’intera città. Agli studenti dico di proseguire su questa strada e di essere i custodi del nostro patrimonio artistico e culturale".I volti sorridenti dei ragazzi delle scuole cittadine hanno fatto da cornice ad una vera e propria festa della cordialità. "La nostra soddisfazione più grande è veder crescere l’interesse dei giovani verso la conservazione e valorizzazione delle dimore storiche – ha detto Chiristian Farella, assessore alla pubblica istruzione -. Sono rimasto colpito dalla preparazione degli studenti, per merito anche del lavoro svolto dagli insegnanti, che hanno fornito cenni storici e notizie di monumenti e palazzi ai visitatori, diventando così dei veri cultori della bellezza".”Bitonto Cortili Aperti” si conferma sempre più un evento corale e collettivo. "Anche in questa edizione la sinergia creatasi tra il Comune, l’associazione, i privati, lo staff e le scuole ha dato frutti positivi in termini di partecipazione, contribuendo a valorizzare l’immagine della nostra città – ha affermato l’organizzatrice Lucia Achille -. L’entusiasmo dei ragazzi, che hanno fatto da guide durante l’evento, è una risorsa preziosa da coltivare. L’auspicio è che continuino ad amare le bellezze del nostro territorio. L’Adsi Puglia ha avuto un importante ruolo propulsivo in tutti questi anni. Voglio rimarcare l’impegno e l’assiduità del presidente emerito, Piero Consiglio. Come pure, un ringraziamento particolare va al sindaco Francesco Paolo Ricci e all’assessora Dalila Cariello che non hanno fatto mancare mai il loro sostegno".Entusiasta l’assessora Dalila Cariello che ha avuto parole di elogio per gli studenti: "Sono state due giornate meravigliose e fantastiche in cui Bitonto si è colorata di gioventù".Un viaggio nel bello che ha incantato ancora una volta i visitatori di “Bitonto Cortili Aperti”, capace di creare nuove opportunità per lo sviluppo della città e del territorio, attraverso la valorizzazione del suo immenso patrimonio artistico e architettonico. Lo ha sottolineato Antonio Marchio socio Adsi: "Continuiamo a svolgere il nostro impegno culturale e sociale per lasciare alle future generazioni questa preziosa eredità fatta di monumenti e palazzi antichi, retaggio di un nobile storico passato. “Bitonto Cortili Aperti” è ormai una certezza avendo conquistato uno spazio importante nel panorama nazionale delle dimore storiche".