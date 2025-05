Presentata la Nuova Mappa Interattiva di "InCittà Bari 2025" per un Turismo più Sostenibile e Informato

BARI - Si è svolta questa mattina, nella Sala Consiliare di Palazzo di Città, la presentazione ufficiale del progetto, un'iniziativa volta a promuovere il turismo e la cultura della città di Bari. Giunta alla sua seconda edizione, l'iniziativa è patrocinata dale dale si prefigge l’obiettivo di valorizzare sia i luoghi di interesse culturale che le eccellenze imprenditoriali del capoluogo pugliese.

Il progetto è stato ideato dall’associazione culturale InCittà, e quest’anno si arricchisce con una nuova mappa interattiva, disponibile sia in formato cartaceo che digitale. La mappa, che sarà distribuita in 100.000 copie, costituisce uno strumento multifunzionale che raccoglie tutte le informazioni utili per i turisti, dai luoghi di cultura e musei alle informazioni pratiche per spostarsi in città. L’innovativa webapp permette ai viaggiatori di accedere a tutte le informazioni relative alla città, inclusi itinerari, mezzi pubblici e attività commerciali.

Durante la conferenza stampa sono intervenuti numerosi rappresentanti delle istituzioni e delle realtà locali, tra cui gli assessori comunali Pietro Petruzzelli (Sviluppo Locale) e Paola Romano (Culture), il presidente di InCittà, Luciano Saracino, e il creative manager Massimiliano Giandomenico, nonché esponenti di Confindustria Bari BAT e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale.

Luciano Saracino, presidente di InCittà, ha sottolineato come la città stia diventando sempre più un centro di interesse per turisti di tutto il mondo grazie alle sue bellezze architettoniche, alla cultura millenaria e alla gastronomia. «Con questa nuova edizione, abbiamo voluto migliorare ulteriormente il progetto, includendo luoghi di interesse anche al di fuori del centro cittadino, valorizzando il patrimonio che Bari ha da offrire», ha dichiarato Saracino, sottolineando che la mappa è pensata per rendere Bari più accessibile e facile da esplorare sia per i turisti di passaggio che per coloro che desiderano trascorrere un periodo più lungo in città.

Paola Romano, assessore alle Culture, ha evidenziato l'importanza di promuovere un “policentrismo urbano”, che permetta a residenti e turisti di vivere appieno la città, scoprendo non solo i luoghi più conosciuti, ma anche quelli che raccontano la storia e l’identità di Bari. Un esempio di questo approccio è il Museo del Faro, recentemente inaugurato e incluso nella mappa, che racconta la storia di Guglielmo Marconi e del suo primo collegamento senza fili tra Bari e Bar, in Montenegro.

L’assessore Pietro Petruzzelli ha poi aggiunto che il turismo a Bari è in forte crescita, con un incremento del 30% dei pernottamenti rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, segno di un costante sviluppo del settore. Questo, ha spiegato, è un fenomeno che si sta allargando anche ad altri settori, come quello manifatturiero. L'istituzione dell’imposta di soggiorno, infatti, contribuirà a finanziare progetti per un turismo più sostenibile e per il miglioramento del trasporto pubblico locale.

Il presidente di Confindustria Bari BAT - Sezione Turismo, Massimo Salomone, ha presentato dati positivi sull'andamento turistico della città, evidenziando come Bari sia stata protagonista nel recupero del turismo in Puglia, in particolare grazie agli stranieri. Vincenzo Leone, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, ha ribadito la centralità di Bari, che grazie alla sua posizione geografica, racchiude in pochi chilometri porto, aeroporto e stazione, facilitando così l’arrivo di milioni di turisti.

Anche Riccardo Figliolia, segretario generale di Confimi Industria Bari Bat Foggia, ha sottolineato l’importanza di unire l'industria con il turismo, poiché entrambi i settori, lavorando in sinergia, possono generare ricchezza e sviluppo per la città.

Infine, Letizia Carrera, docente dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ha ribadito l'importanza di promuovere un turismo di qualità, che non sia solo "mordi e fuggi", ma che inviti i visitatori a esplorare la città con consapevolezza e rispetto per il suo patrimonio culturale, artistico e gastronomico.

Con InCittà Bari 2025, Bari si prepara ad accogliere i turisti in modo più informato e sostenibile, offrendo loro un’esperienza unica alla scoperta delle sue meraviglie storiche, culturali ed enogastronomiche. Grazie a questa iniziativa, la città si conferma come una destinazione in continua evoluzione, capace di attrarre visitatori da ogni parte del mondo.

InCittà Bari 2025 rappresenta così un passo importante verso una Bari più integrata, sostenibile e accessibile.