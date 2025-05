Achille Lauro incontra i fan: Instore il 2 maggio al Parco Commerciale Casamassima

– Appuntamento imperdibile per i fan di: il cantante sarà protagonista di un esclusivoilpresso il, per presentare e firmare le copie del suo nuovo album

L’evento si terrà nella cornice del The Space Cinema Casamassima, con ingresso in sala previsto per le ore 16:00. Un’occasione speciale per incontrare da vicino l’eclettico artista e ottenere un autografo sul nuovo disco.

Per accedere all’incontro è necessario ritirare un pass, disponibile a partire dalla mattinata del 2 maggio presso le hostess in galleria o presso il punto vendita La Feltrinelli all’interno del centro commerciale. Ogni copia dell’album dà diritto a 1 pass d’ingresso. È possibile acquistare il CD in loco o presentarsi con una copia già acquistata per ricevere il pass.

📍 Dove: The Space Cinema, Parco Commerciale Casamassima

🕒 Quando: 2 maggio – Ingresso ore 16:00

🎟 Pass: 1 CD = 1 pass, disponibili fino a esaurimento

👤 Minorenni: ammessi con 1 solo accompagnatore maggiorenne

L’evento, attesissimo dai fan pugliesi, si preannuncia come uno dei momenti clou della promozione del nuovo album, tra musica, selfie e strette di mano con uno degli artisti più iconici del panorama musicale italiano. Non resta che procurarsi il pass e farsi trovare pronti per il grande incontro!