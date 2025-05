Regina Coeli, Leone XIV cita Giovanni Paolo II

Infine, Leone XIV ha citato anche Papa Francesco. Del suo predecessore, nel ricordare i conflitti in corso nel mondo, durante la preghiera che sostituisce l'Angelus nel tempo di Pasqua, ha ricordato il concetto di "Terza Guerra Mondiale a pezzi". Dopo aver "riproposto" queste frasi celebri, pronunciate dai suoi predecessori, il mondo cattolico e non resta in attesa della frase che segnerà il Pontificato di Leone XIV. Essa potrebbe essere già pronunciata nell'omelia della Messa di intronizzazione in Piazza San Pietro, programmata per le ore 10 di domenica 18 maggio 2025.

- La tesi secondo la quale un Papa è la sintesi dei suoi predecessori ha trovato una prima conferma in Leone XIV. Il nuovo Santo Padre, in apertura del suo primo Regina Coeli recitato dalla Loggia centrale di San Pietro alle 12 di domenica 11 maggio 2025, con quel "Non abbiate paura", ha ricordato uno dei passaggi del discorso pronunciato da Giovanni Paolo II il 22 ottobre 1978 in occasione della Messa di inizio Pontificato. Ma Prevost è andato oltre, citando anche quel "Mai più la guerra" pronunciato da Paolo VI il 4 ottobre 1965 nella celebrazione dei 20 anni della fondazione delle Nazioni Unite e in coincidenza con la festa liturgica di San Francesco d'Assisi.