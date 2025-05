San Cesario di Lecce, il Museo Civico ospita la presentazione del libro 'Geco e altri racconti d’eros e d’amore' di Serena Corrao

In un incontro inedito, l’autrice presenta i suoi scritti insieme all’attore Renato Grilli. Martedì 3 giugno, ore 19 Museo Civico, Piazza Garibaldi, San Cesario di Lecce





SAN CESARIO DI LECCE (LE) - Nuovo appuntamento, martedì 3 giugno, alle ore 19, con la rassegna "ll Museo parla con la città.2". Questa volta il Museo Civico di San Cesario di Lecce, ospita la presentazione, in parte sotto forma di spettacolo, del volume "Geco e altri racconti d’eros e d’amore" (Tracce ə Ombre editore, 2024) di Serena Corrao, affiancata per l’occasione dall’attore Renato Grilli.





Un avvicendamento fantasmagorico di personaggi per dipingere l’esplosione di una sensualità carica di una missione filosofica: risvegliare la vita e la creatività negli esseri umani. Un eros fantastico ed elegante, in un linguaggio limpido, terso e veloce, nutrito di rimandi colti fra mito e letteratura, e valorizzato dalla lettura drammatizzata dei testi. Eros sgranato in tredici racconti che ne tessono un manifesto poetico-narrativo, per celebrarlo come forza vitale e potente motore della creatività adulta, richiesta oggi in forti dosi dalle complesse sfide del mondo presente, contro ogni tentazione di fuga regressiva e disimpegno.





Serena Corrao ha una lunga formazione umanistica, che conta un master in Filosofia in Scozia, un dottorato in Etica e antropologia, e diversi anni di ricerca e insegnamento in ambito filosofico-morale presso l’Università del Salento. Oggi opera come counselor a orientamento personalistico esistenziale.





Renato Grilli, attore e performer, ha lavorato con Compagnie e Teatri Stabili a Bologna, Modena, l'Aquila, Firenze, Roma. Al cinema ha interpretato il ruolo del sosia di Franz Kafka nel film "Ginger e Fred" di Federico Fellini. Da alcuni anni vive in Salento, lavorando intensamente alla scrittura poetica e drammaturgica.





La rassegna "ll Museo parla con la città.2 – percorsi di apertura del Museo Civico d’arte contemporanea di San Cesario" rientra nel progetto "Da qui si vede tutta la città", finanziato con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e del Fondo Nazionale Politiche Giovanili, vincitrice del bando regionale "Luoghi comuni", Programma delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI. Il progetto è realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di San Cesario e sostenuto da un ricco parterre associativo che vede come capofila Astràgali Teatro e come partner di progetto AVR Lab, Laboratorio di Realtà Aumentata dell’Università del Salento; TempoPresente aps, Centro Studi Phoné, l’Associazione fotografica Tempo di Scatto, l’Associazione culturale Petrolio.