Serie A, Santiago Pierotti squalificato per una giornata: salterà il debutto del Lecce nel prossimo campionato

Si chiude con una nota dolce-amara la stagione di, centrocampista argentino del, protagonista della salvezza conquistata dai giallorossi nel campionato di2024/2025.

Il classe 2001 è stato squalificato per una giornata dopo l'espulsione per doppia ammonizione rimediata nel primo tempo della sfida contro la Lazio, giocata all’Olimpico e vinta dal Lecce per 1-0 nella trentottesima e ultima giornata del torneo.

Pierotti, che in stagione ha collezionato 36 presenze e 4 gol, si è rivelato un tassello fondamentale nello scacchiere leccese, soprattutto nel momento decisivo del campionato, contribuendo in modo significativo alla permanenza della squadra in massima serie.

Cresciuto calcisticamente nel Colón (dove ha militato sia nella prima squadra che nell’Under 20), il centrocampista ha vestito anche la maglia dell’Argentina Under 20, con due presenze da titolare.

A causa della squalifica, non potrà essere in campo nella prima giornata del prossimo campionato, ma il suo futuro a Lecce non è in discussione. Il suo contratto è valido fino al 30 giugno 2027, con opzione per un'ulteriore stagione.

Un segnale chiaro di fiducia da parte del club salentino, che punta a consolidare la propria presenza in Serie A anche grazie al contributo di giovani talenti come Pierotti. Il suo dinamismo, la duttilità tattica e la crescente maturità lo rendono una pedina importante per gli obiettivi futuri della squadra guidata dal presidente Saverio Sticchi Damiani.