San Cesario di Lecce, lo spettacolo 'Cantica Antigonae. Lamento per il corpo del nemico' apre 'Per la Palestina': quattro giornate dedicate alla resistenza e alla lotta del popolo palestinese

L’ultima produzione di Astràgali Teatro viene proposta in un doppio appuntamento nell’ambito dell’iniziativa dedicata alla resistenza del popolo palestinese e alla condanna di ogni conflitto. 7-8 maggio 2025, ore 20.30 Distilleria De Giorgi, Via Vittorio Emanuele III, 86, San Cesario di Lecce





SAN CESARIO DI LECCE (LE) - Mercoledì 7 e giovedì 8 maggio, alle 20.30, negli spazi della Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce, Astràgali Teatro dà il via a "Per la Palestina", quattro giornate dedicate interamente alla resistenza e alla lotta del popolo palestinese e alla condanna della violenza e di tutte le guerre.





Le giornate, oggi quanto mai urgenti e necessarie, si aprono con "Cantica Antigonae. Lamento per il corpo del nemico", la nuova produzione scritta e diretta da Fabio Tolledi, interpretata da Roberta Quarta, Simonetta Rotundo, Matteo Mele, Onur Uysal Anna Cinzia Villani, accompagnati dalle musiche di Mauro Tre.





Antigone è, nel mito sofocleo, una giovane donna, che vive la tragedia di una famiglia devastata dalla colpa del padre Edipo, nella quale i due fratelli, Eteocle e Polinice, maledetti dal padre, combattono una guerra, l’uno contro l’altro, per decretare l’unico successore, fino a uccidersi a vicenda. Antigone chiede la sepoltura del fratello Polinice, considerato il traditore della città, sfidando il divieto di seppellirlo, emanato dal re Creonte. La donna prende, così, la decisione, senza esitare, di coprire con un pugno di terra il corpo del fratello, anche se questa azione le costerà la vita. La ribellione di Antigone al potere sovrano invoca la necessità di rompere il ciclo infinito della vendetta e della violenza, portando a interrogarsi sulla guerra, per prendere voce contro di essa.





Lo spettacolo "Cantica Antigonae. Lamento per il corpo del nemico" è il risultato di oltre due anni di preparazione attraverso progetti e residenze internazionali che Astràgali Teatro ha tenuto in tutta Europa e prende spunto dal testo scritto dalla filosofa e scrittrice spagnola Maria Zambrano, intitolato "La tomba di Antigone", dove la protagonista si ritrova sepolta viva nella torre nella quale è stata rinchiusa da Creonte, con la comunità che le chiede cosa poter fare per cambiare il corso degli eventi.





"Per la Palestina" chiude la rassegna primaverile di Astràgali "Teatri a Sud" e promuove, inoltre, una raccolta fondi a favore del Fragments Theatre per la sua sopravvivenza nella devastata città di Jenin e di Gazzella Onlus per la popolazione di Gaza.





Teatri a Sud è ideata da Astragali Teatro, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, e con la collaborazione del Comune di San Cesario di Lecce.