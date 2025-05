SSC Bari condanna con fermezza gli episodi di violenza durante Bari-Pisa: "Lo stadio non sia mai teatro di intimidazioni"

BARI – Dopo gli episodi di violenza registrati ieri, domenica 4 maggio, in occasione della partitaallo, lainterviene con una nota ufficiale per condannare “con fermezza ogni forma di violenza, fisica o verbale”, ribadendo il proprio impegno per uno stadio sicuro, inclusivo e rispettoso.

“Questi atteggiamenti non appartengono alla nostra Comunità – si legge nel comunicato diffuso dal Club – e non rappresentano in alcun modo i valori che la SSC Bari promuove da sempre.” La società sottolinea come ogni forma di aggressione o intimidazione sia inaccettabile, senza se e senza ma, ribadendo la propria posizione netta contro ogni deriva violenta legata al tifo calcistico.

Il Club biancorosso ha ricordato di lavorare costantemente per offrire un ambiente aperto alle famiglie, ai bambini e a tutti coloro che vivono il calcio come passione e festa, e ha voluto distinguere il dissenso legittimo dalle azioni violente. “Rispettiamo la libertà dei tifosi di esprimere contestazioni, ma condanniamo con forza ogni tentativo di trasformare questo diritto in pretesto per compiere atti illeciti o dannosi per l’immagine della Città, del Club e della Tifoseria”.

Infine, la SSC Bari ha ribadito la volontà di collaborare pienamente con le Autorità per identificare i responsabili e garantire che il San Nicola resti un luogo di sport, condivisione e rispetto.

Una presa di posizione netta, quella del Club, che arriva in un momento delicato della stagione e che vuole ribadire come i valori sportivi e civili debbano sempre prevalere, anche nei momenti di difficoltà o tensione.