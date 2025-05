Torna Monopolele: dal 30 maggio al 1° giugno Monopoli è la capitale italiana dell’ukulele

Monopoli, maggio 2025 – Musica, arte e cultura si incontrano a ritmo di ukulele: dal 30 maggio al 1° giugno torna Monopolele, il più grande festival italiano dedicato al celebre strumento a quattro corde. Giunto alla quarta edizione, il Mediterranean Ukulele Fest trasformerà la città di Monopoli in un palcoscenico diffuso, con 35 eventi gratuiti e 39 artisti internazionali che invaderanno piazze, teatri e persino i locali sul mare con jam session, concerti, workshop e street parade.

Gualazzi, Taimane, Hill e Vivas: stelle della musica a Monopoli

A brillare sul cartellone sarà Raphael Gualazzi, in una versione inedita che lo vedrà esibirsi anche all’ukulele. Con lui, l’uku-star hawaiana Taimane, che ha scelto Monopolele per inaugurare il suo tour europeo. Attesissimo anche James Hill, punto di riferimento mondiale per l’ukulele e fondatore della piattaforma di e-learning Uketropolis. Spazio anche al Brasile con Vinicius Vivas, astro nascente che fonderà pop, jazz e sonorità latine in un set esclusivo.

40 anni di Ukulele Orchestra of Great Britain

Monopolele ospiterà inoltre la leggendaria Ukulele Orchestra of Great Britain, che festeggerà i 40 anni di carriera con uno show tra gag, virtuosismi e medley rock, pop e folk. Un omaggio allo spirito dell’ukulele e al suo potere aggregante.

Un festival tra inclusione e contaminazioni sonore

"Monopolele non è solo un festival, ma una vera comunità – spiegano i direttori artistici Salvo McGraffio e Mauro Minenna – che ha trovato in Monopoli l’habitat perfetto per accogliere artisti e pubblico da tutto il mondo. La città stessa diventa protagonista, grazie alla sua vocazione mediterranea e alla sua apertura culturale".

Il festival celebrerà anche la contaminazione musicale, coinvolgendo artisti provenienti dal Nord Africa, dall’Europa e da tutto il Sud Italia. Gli eventi si svolgeranno in luoghi simbolici come Piazza Palmieri, la Chiesa di San Pietro, il Porto Vecchio, e nei locali fronte mare, come il Caffè Mezzopieno.

Anteprima a Roma il 22 maggio con "Brasilelê"

Ad anticipare l’evento, il 22 maggio si terrà un’anteprima esclusiva a Roma, presso l’Ambasciata del Brasile, con la serata Brasilelê: protagonista Vinicius Vivas, insieme alla band femminile Le Cumbinate, l’ukulelista Adriano Bono, il chitarrista Francesco Loccisano e l’artista Danilo Vignola, con le percussioni di Andrea Piccioni e Gio’ Di Donna. Un incontro tra suoni del Mediterraneo e ritmi brasiliani.

Info utili

Tutti gli eventi del festival sono gratuiti, alcuni su prenotazione. Per partecipare e scoprire il programma completo: www.monopolele.it.

L’anteprima romana del 22 maggio è riservata agli invitati (accrediti via WhatsApp al numero: +39 349 5260370).

Monopolele è organizzato dall’Associazione Voltare Pagina ETS, con il patrocinio del Comune di Monopoli, del Presidente della Giunta Regionale della Puglia, di Puglia Culture e Puglia Sounds, il progetto della Regione Puglia per la valorizzazione della musica locale.