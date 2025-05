San Nicola 2025, la gelateria Gasperini celebra il Santo Patrono con un video poetico: “Anche un gelato può essere un gesto d’amore”

BARI – Un messaggio di dolcezza, tradizione e spiritualità. In occasione delle celebrazioni per, la storicadi Bari ha lanciato sulle sue pagine social un, che invita a riscoprire lo sguardo puro dei bambini, capaci di credere nei miracoli, nei nonni e nei santi buoni.

Nel breve cortometraggio – della durata di circa un minuto e ambientato tra le strade del capoluogo pugliese – un anziano dalla barba bianca passeggia mano nella mano con i suoi due nipoti. Dopo una camminata tra i vicoli, i tre fanno tappa nella celebre gelateria di corso Cavour. Qui l’uomo acquista un gelato per i piccoli, ma nel riflesso della vetrina compare San Nicola, rappresentato secondo l’iconografia tradizionale: tonaca dorata, aureola sul capo, e i simboli tipici del culto – le tre palle d’oro e il Vangelo – sul bancone.

La passeggiata prosegue tra scorci suggestivi della città vecchia, con il riflesso dell’anziano che continua a coincidere con l’immagine del Vescovo di Myra, le cui reliquie giunsero a Bari nel 1087 grazie a un gruppo di marinai baresi. A fare da colonna sonora, una musica profonda e suggestiva, capace di trasportare lo spettatore in un’atmosfera carica di emozione e spiritualità.

Fondata nel 1936, la gelateria Gasperini è riconosciuta dalla Regione Puglia come locale storico, e con questo video ha voluto unire due tradizioni radicate nel cuore dei baresi: quella di San Nicola, figura amatissima in tutto il mondo, conosciuta anche come Santa Claus, e quella della stagione del gelato artigianale, rito tipico del maggio barese.

Il video si conclude con una frase toccante che ne racchiude l’essenza e il messaggio:

“San Nicola vive nei Baresi, in ogni mano che offre, in ogni sorriso che accoglie. Anche in un semplice gelato, se condiviso con amore.”

Un’iniziativa che unisce fede, identità e gusto, capace di emozionare e celebrare l’anima autentica di Bari.