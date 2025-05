Santa Maria di Leuca, presentata la settima edizione della Coppa dei Campioni della Vela d’Altura

Dal 16 al 18 maggio 2025, le acque cristalline di Santa Maria di Leuca accoglieranno l’élite della vela italiana e internazionale





SANTA MARIA DI LEUCA (LE) - È stata presentata oggi, presso la Sala Stampa della Provincia di Lecce, la settima edizione della Coppa dei Campioni della Vela d’Altura, l’attesa manifestazione velica che si svolgerà dal 16 al 18 maggio 2025 a Santa Maria di Leuca. La conferenza stampa ha visto la partecipazione delle istituzioni, della Federazione Italiana Vela e degli organizzatori.





Ha introdotto i lavori l’Ing. Alessandro Cortese, Vicepresidente della VIII Zona FIV e membro della Commissione Altura Nazionale, sottolineando come "dopo il trionfo dell’edizione precedente, la Coppa dei Campioni si confermi come evento di altissimo livello, riservato a una flotta selezionata che raccoglie i migliori equipaggi italiani e stranieri. Oltre alle emozionanti regate, il programma prevede eventi collaterali e momenti di networking con spazi dedicati agli sponsor, il cui sostegno è stato fondamentale per la realizzazione dell’iniziativa".





Il Prof. Arch. Alberto Lategola, Presidente della VIII Zona FIV, ha rimarcato il valore della manifestazione come volano di promozione territoriale: "Nata otto anni fa per valorizzare la Puglia e i suoi migliori circoli velici, oggi la Coppa dei Campioni rappresenta una vetrina straordinaria. Santa Maria di Leuca, incastonata tra Punta Meliso e Punta Ristola, dove l’Adriatico e lo Ionio si uniscono, è una cornice ideale per accogliere la regata, con il suo patrimonio artistico, architettonico e naturalistico".





Maurizio Buscemi, Consigliere Nazionale FIV e Presidente della Commissione Altura Nazionale, ha evidenziato l’alto profilo tecnico dell’evento: "Si tratta di un campionato che raccoglie i migliori classificati delle selezioni zonali, rendendo la Coppa dei Campioni una tappa di grande rilievo nel percorso che porterà al Campionato Italiano Assoluto di Capo d’Orlando, in programma il prossimo 6 giugno".





Il Comitato Organizzatore, composto da Porto Turistico Marina di Leuca, Smarè SSD e Comune di Castrignano del Capo, ha sottolineato l’importanza strategica dell’evento per il territorio.





Daniel Cannoletta, Presidente pro-tempore del CdA del Porto Turistico Marina di Leuca, ha dichiarato: "Per il porto, la Coppa segna l’inizio della stagione turistica 2025. Il marina, ulteriormente ampliato negli ultimi anni, offre oggi servizi d’avanguardia ed è stato insignito della Bandiera Blu, riconoscimento internazionale per la qualità degli approdi turistici".





Valeria Ferraro, Vice Sindaca di Castrignano del Capo e Consigliere provinciale, ha ricordato che "la Marina di Leuca ospita quest’anno un evento sportivo che si inserisce perfettamente nel percorso che ha portato il nostro Comune a ottenere il titolo di Comune Europeo dello Sport 2025 da parte di ACES Europe. Un riconoscimento che celebra il nostro impegno nella promozione dello sport come strumento di benessere, integrazione e crescita".





Ha concluso gli interventi Gabriele Pellegrino, legale rappresentante di Smarè SSD, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra: "Con il nostro impegno nella formazione e nell’organizzazione di eventi sportivi, Smarè si conferma punto di riferimento per la vela nel Sud Salento, contribuendo alla crescita dei giovani talenti e alla diffusione della cultura sportiva nel territorio".





La manifestazione si svolge con il patrocinio di Regione Puglia, Pugliapromozione, Provincia di Lecce e Comune di Castrignano del Capo.