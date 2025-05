Fedez riceve il suo quindicesimo Tapiro d’oro: lite con Blur alla Kings League finisce su Striscia la Notizia

MILANO – Questa sera, lunedì 12 maggio, a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.35), Valerio Staffelli consegnerà un nuovo Tapiro d’oro a Fedez, protagonista nei giorni scorsi di un acceso scontro con lo streamer Blur durante una partita della Kings League, il campionato di calcio a 7 in cui entrambi ricoprono il ruolo di presidenti di squadra.

L’episodio è avvenuto sabato scorso, durante il match tra gli “Stallions” (squadra di Blur) e i “Boomers” (squadra di Fedez). Le immagini, subito diventate virali, mostrano il rapper scendere in campo visibilmente agitato per affrontare Blur, dando luogo a un momento di grande tensione.

Secondo quanto raccontato dallo stesso Fedez sui social, all’origine dello scontro ci sarebbe stato il clima tossico e provocatorio creato da Blur nelle sue dirette streaming. Il rapper ha dichiarato di aver segnalato la situazione all’organizzazione della Kings League senza però ottenere riscontri concreti.

Durante l’intervista con Staffelli, Fedez ha commentato:

«Ero in trance agonistica. Ho usato anche parole peggiori nella mia vita, ti assicuro che so dire e fare di peggio, a volte. Meno male che c’era Bonucci…»

L’ex difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, presente in campo, ha cercato infatti di calmare gli animi. Fedez ha poi aggiunto:

«Speriamo che, memori di questa cosa, d’ora in poi si crei un clima un po' più disteso».

Quando l’inviato di Striscia gli ha ricordato il suo ruolo come esempio per i più giovani, il cantante ha replicato con amarezza:

«Ho smesso di esserlo e non voglio più esserlo, nemmeno per me stesso».