Smantellata dai Carabinieri un’associazione per delinquere dedita allo spaccio e al caporalato tra Puglia, Basilicata ed Emilia-Romagna

TARANTO – Una presunta associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e allo sfruttamento del lavoro agricolo è stata smantellata dai carabinieri, che questa mattina hanno eseguito 13 ordinanze di custodia cautelare (10 in carcere e 3 ai domiciliari) su disposizione del Gip del Tribunale di Lecce, su richiesta del pm Milto De Nozza della Direzione Distrettuale Antimafia.

Le indagini, avviate nell’ottobre del 2022, hanno riguardato un'organizzazione attiva tra i comuni di Taranto, Ginosa, Laterza, Montescaglioso (Matera) e Molinella (Bologna), strutturata secondo ruoli e compiti precisi, dalla fase di approvvigionamento delle sostanze (cocaina, eroina, hashish e marijuana) fino alla gestione delle piazze di spaccio locali.

Nel corso dell’attività investigativa, i militari hanno sequestrato un chilo di droga, prevalentemente cocaina ed eroina.

Ma l’operazione ha anche fatto emergere un grave filone di caporalato: due degli indagati sono accusati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, avendo reclutato braccianti agricoli magrebini, romeni e italiani impiegati su terreni nella provincia di Taranto. I lavoratori erano senza contratto, privi di tutele, costretti a turni massacranti senza riposo settimanale, in condizioni igienico-sanitarie inadeguate e sottoposti a una retribuzione inferiore al minimo contrattuale.

In alcuni casi, parte del compenso veniva corrisposto sotto forma di droga, mentre in altri, il lavoro nero veniva imposto per estinguere debiti contratti dagli stessi braccianti per l'acquisto di sostanze stupefacenti.

I provvedimenti restrittivi sono stati notificati nelle province di Taranto, Bari, Foggia e Bologna, e rappresentano un duro colpo a un’organizzazione che univa criminalità legata agli stupefacenti e sfruttamento sistematico del lavoro agricolo.

