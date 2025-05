“Sempre aperti a donare”: a Bari e provincia 430 pasti caldi a settimana per chi è in difficoltà grazie a McDonald’s, Fondazione Ronald e Banco Alimentare

BARI – Torna anche quest’anno al’iniziativa solidale, promossa da, dalla, in collaborazione con il, ile il. L’obiettivo:a persone in condizioni di fragilità economica e sociale.

Il progetto, giunto alla quinta edizione, rientra in un piano nazionale più ampio che punta a raggiungere 1 milione di pasti caldi donati entro fine maggio, proseguendo un impegno avviato nel 2020, in piena emergenza pandemica.

Solidarietà concreta nei quartieri

I pasti vengono preparati dai team dei ristoranti McDonald’s coinvolti a Bari (Viale Europa, Via Caduti del Lavoro – Mungivacca, Poggiofranco – Uscita 11 Tangenziale) e Molfetta (Centro Commerciale La Mongolfiera), e distribuiti da realtà territoriali impegnate quotidianamente nel sostegno alle persone in difficoltà, tra cui:

Opera San Nicola di Carbonara

Associazione Volontario Divina Misericordia di Triggiano

Circolo Acli San Cataldo-Marconi

Confraternita Misericordia Molfetta

“Oltre a offrire un pasto, vogliamo offrire un momento di conforto, dignità e relazione – spiegano i promotori del progetto –. È un gesto semplice ma carico di significato per chi, ogni giorno, affronta situazioni di marginalità.”

Oltre 750.000 pasti già donati in Italia

Dal suo avvio, l’iniziativa ha già permesso di donare oltre 750.000 pasti caldi grazie alla rete solidale che coinvolge McDonald’s, Fondazione Ronald McDonald, il Banco Alimentare, la Comunità di Sant’Egidio e centinaia di enti caritatevoli locali.

La nuova edizione 2025 ha come obiettivo altri 250.000 pasti, per raggiungere l’importante traguardo del milione di pasti donati su scala nazionale in soli cinque anni.

Un progetto che rafforza il legame con le comunità locali

“Sempre aperti a donare” è parte del programma più ampio “I’m Lovin’ It Italy”, con cui McDonald’s esprime il proprio impegno sociale verso il territorio italiano, supportando azioni concrete a favore delle comunità locali.

“Donare un pasto è un atto di vicinanza e responsabilità verso chi vive situazioni di disagio. Grazie a questa iniziativa, consolidiamo la nostra presenza nei territori non solo come realtà commerciale, ma anche come soggetto sociale attivo”, ha dichiarato McDonald’s.

Con questa rete di solidarietà, anche la provincia di Bari conferma il proprio ruolo all’interno di un modello virtuoso di assistenza alimentare, che dimostra come la collaborazione tra aziende, fondazioni e terzo settore possa produrre effetti immediati e tangibili per chi ne ha più bisogno.