Serie A, Bologna-Juve 1-1: tutto rimandato nella corsa Champions. Quattro squadre in un punto

BOLOGNA - Tutto rinviato. Lo scontro diretto tra Bologna e Juventus termina 1-1 al Dall’Ara e, complice il successo di Roma e Lazio, la corsa al quarto posto si fa incandescente: ora in un solo punto sono racchiuse quattro squadre, ma solo una potrà conquistare l’ultimo biglietto per la prossima Champions League. In classifica, Juventus, Roma e Lazio sono appaiate a 63 punti, mentre il Bologna insegue a quota 62.La partita si accende subito: al 9’ la Juventus passa in vantaggio con Khephren Thuram, che calcia da fuori area e, grazie anche all’errore di Skorupski – che si lascia sfuggire il pallone sotto le mani – firma lo 0-1.Il Bologna accusa il colpo e fatica a reagire. I rossoblù protestano per alcune decisioni arbitrali del direttore di gara Doveri: al 31’ viene ignorato un intervento molto rischioso di McKennie su Freuler in area, e al 36’ non viene rilevato un tocco di mano di Savona al limite dell’area bianconera.Nella ripresa, il Bologna trova il meritato pareggio al 54’: Cambiaghi crossa dalla sinistra, Dallinga fa da sponda e Freuler, liberatosi di Thuram, insacca con l’aiuto di una deviazione decisiva di Renato Veiga che spiazza Di Gregorio.La Juve ha l’occasione del nuovo vantaggio al 76’, ma Alberto Costa, su assist di McKennie, non riesce a concludere a rete da posizione favorevolissima, a pochi metri dalla porta.Il pareggio lascia tutto aperto in vista delle ultime tre giornate, che si preannunciano elettrizzanti. Il prossimo turno sarà decisivo: Lazio-Juve, Atalanta-Roma e Milan-Bologna potrebbero già delineare il destino europeo delle contendenti. La corsa alla Champions è più viva che mai.