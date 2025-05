Corto Weekend 2025: a Lecce la gara di cortometraggi che trasforma l’arte in bene comune

– Torna per la suaCorto Weekend – Una storia che vale, la competizione di cortometraggi organizzata da, in collaborazione con il. L’evento si svolgerà dalnella suggestiva cornice della(Viale Michele De Pietro 45), parte dell’ex Convento degli Agostiniani e oggi cuore pulsante della cultura cittadina.

Un weekend per raccontare storie

Il format è semplice ma stimolante: un solo weekend per pensare, girare e montare un cortometraggio della durata massima di 5 minuti, ambientato a Lecce. La gara è a tema libero, ma ogni opera dovrà contenere un oggetto misterioso (rivelato all'inizio della competizione) e un elemento distintivo della città, come un monumento, una via o anche un residente.

L’appuntamento inaugurale è per venerdì 13 giugno alle 19.30, con la presentazione del regolamento e l’incontro con i partecipanti. I lavori dovranno essere consegnati entro le ore 19.00 di domenica 15 giugno. A seguire, alle 21.30, si terrà la proiezione dei corti in gara e la cerimonia di premiazione.

Il cinema che fa bene: il Premio Solidale OgniBene

Ciò che rende unico Corto Weekend è la sua finalità solidale: il cortometraggio vincitore non riceve solo un riconoscimento artistico, ma contribuisce concretamente al benessere collettivo attraverso il Premio Solidale OgniBene.

Ispirato agli Obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, in particolare al Goal 4 (Istruzione di qualità), il premio sostiene progetti dedicati a minori in condizioni di disagio. Il premio si concretizza nel “Piccolo Zaino del sapere”, un kit di libri e materiali ludico-formativi che sarà consegnato dai vincitori ad associazioni e comunità educative del territorio.

Cinema per tutti

La partecipazione è libera e gratuita. Sono ammessi professionisti, amatori, studenti, famiglie, associazioni e gruppi informali. È possibile utilizzare qualsiasi attrezzatura, anche smartphone.

Durante le serate di venerdì 13 e sabato 14 giugno, alle ore 21.00, si terranno inoltre proiezioni di cortometraggi internazionali a tematica solidale, sempre all’interno della Biblioteca OgniBene.

L’obiettivo? “Dal bene nasce il bene”

«La Biblioteca OgniBene è il luogo ideale per Corto Weekend – spiega Giulio Guerrieri, team leader di EventiAvanti – non solo per la bellezza dello spazio, ma per la sua vocazione culturale e sociale. Questa gara vuole innescare un circolo virtuoso: una storia che vale è una narrazione che ha valore artistico ma anche sociale, che nasce dal territorio e per il territorio».

Info e iscrizioni

👉 Iscriviti alla gara: https://cortoweekend.it/iscrizione_cortoweekend.shtml

📘 Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1355631618981206

📚 Biblioteca OgniBene: https://www.bibliotecaognibene.it

Corto Weekend è più di una gara: è una chiamata collettiva all’immaginazione, alla solidarietà, alla responsabilità sociale. Perché una storia che vale, può cambiare il mondo.