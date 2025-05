Serie A, il Napoli si complica la vita: 2-2 col Genoa, l’Inter ora è a -1

Ssc Napoli fb

NAPOLI - Il Napoli rallenta ancora e spreca un’occasione d’oro per blindare il primo posto. Al “Maradona”, contro un Genoa combattivo e mai domo, finisce 2-2: un risultato che pesa, perché a due giornate dalla fine del campionato i partenopei mantengono sì la vetta, ma con un solo punto di vantaggio sull’Inter, ora seconda a quota 77.

La partita

Parte forte il Napoli, che passa in vantaggio al 15’ con Romelu Lukaku, bravo a sfruttare un cross basso in area per battere Martinez. Sembra l’inizio di una gara in discesa per la squadra di Antonio Conte, ma il Genoa reagisce con personalità. Al 31’ arriva il pari: Ahanor stacca di testa e colpisce il palo, ma la palla rimbalza addosso a Meret e finisce in rete per l’autogol del portiere azzurro.

Nella ripresa è ancora il Napoli a portarsi avanti: al 63’, Giacomo Raspadori trova il gol del 2-1 con una bella conclusione dal limite. Ma il Genoa non ci sta e al 39’ del secondo tempo trova il pareggio definitivo con un colpo di testa di Vasquez su azione da calcio d’angolo.

La classifica

Con questo pareggio, il Napoli sale a 78 punti, mentre l’Inter — vittoriosa nell’ultima uscita — è subito dietro a 77. La lotta scudetto è più aperta che mai, e le ultime due giornate si annunciano ad alta tensione.

Il Napoli dovrà ora affrontare due gare decisive per non vanificare quanto costruito durante la stagione. Tutto è ancora possibile.