Serie A, Lecce: Rares Burnete out per influenza, salta la sfida col Verona

- Brutte notizie per il Lecce in vista della 36ª giornata di Serie A: l’attaccante rumeno Rares Burnete non sarà a disposizione per la trasferta di domenica 11 maggio contro il Verona. Il giovane talento è alle prese con un attacco influenzale che lo ha costretto a saltare tutti gli allenamenti settimanali con la squadra salentina.

Burnete, classe 2004, ha disputato finora 3 partite in questo campionato con la prima squadra del Lecce. Cresciuto nel vivaio giallorosso, ha fatto parte delle formazioni giovanili del Lecce Primavera e Under 19, dopo le esperienze iniziali con il Coltea Under 19, l’SR Brașov e l’Academia Hagi in Romania.

Sul fronte delle nazionali giovanili, l’attaccante vanta un buon percorso: 3 presenze da titolare con la Romania Under 21, 5 presenze con l’Under 20, 9 con l’Under 19, 4 con l’Under 18 e 2 con l’Under 16.

Il suo rientro è previsto per la sfida successiva, in programma domenica 18 maggio alle 15 al “Via del Mare” contro il Torino, valida per la 37ª giornata.

Intanto, i salentini si preparano alla delicata trasferta del “Bentegodi” dove, contro il Verona, serviranno punti pesanti in chiave salvezza. Con o senza Burnete, il Lecce dovrà dare il massimo per avvicinarsi all’obiettivo permanenza in Serie A.