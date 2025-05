Serie A, Milan stende il Bologna e rivede l'Europa: finisce 3-1 al San Siro

Ad inizio ripresa, è lo stesso Orsolini a portare in vantaggio i suoi, con una conclusione di sinistro batte Maignan con una conclusione che finisce all'angolino. Gli uomini di Conceicao non ci stanno ed iniziano a macinare gioco per trovare il pareggio al 73' con Gimenez, appena entrato per Jovic, che servito da Pulisic batte Skorupski con un tocco morbido.





Il sorpasso avviene nel 79' con Pulisic che approfitta del rimpallo su conclusione di Joao Felix per battere Skorupski. I rossoneri, con il successo contro il Bologna, si avvicinano nelle zone nobili della classifica, a 4 punti dalle zone Champions, in attesa che si completi la giornata di Serie A, mentre per il Bologna si complica in cammino verso il quarto posto.

- Vittoria importante per il Milan, soprattutto dal punto di vista morale, quella contro il Bologna nell'anticipo di campionato. Finisce 3-1 grazie ad una doppietta di Gimenez. Avviene tutto nella ripresa, dopo un primo tempo senza particolari acuti, dove Orsolini si divora il vantaggio felsinea con una conclusione potente che supera la traversa, da ottima posizione.