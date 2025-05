Una Notte al Museo: a Trani si esplora l’universo tra arte, storia e scienza

Tornaaldi Trani l’appuntamento con Una Notte al Museo, l’evento che unisce cultura e scienza in una serata pensata per tutta la famiglia. Un’occasione unica per lasciarsi incantare dal cielo stellato e, al tempo stesso, immergersi nella bellezza dell’arte e nella storia del territorio.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Delle Arti ODV ETS e l’Associazione astrofili Cieli Stellati di Puglia, si svolgerà nella suggestiva Corte ‘Davide Santorsola’ e all’interno delle sale del museo, dando vita a un format consolidato che ogni anno conquista un pubblico sempre più vasto e curioso.

Un viaggio tra Luna, Marte e cultura

Fulcro dell’evento sarà l’esplorazione astronomica, con osservazioni guidate della Luna e di Marte attraverso telescopi professionali, a partire dalle ore 20:00. Esperti del settore accompagneranno i partecipanti in un viaggio tra scienza e immaginazione, svelando i misteri dei due corpi celesti che da secoli affascinano l’umanità.

Ma la serata sarà anche un’occasione per riscoprire il patrimonio artistico e culturale del Palazzo delle Arti Beltrani. Le collezioni permanenti, le mostre temporanee e in particolare l’esposizione “Storie di Puglia. Fotografie dall'Archivio Gianni Berengo Gardin” (a cura di Alessia Venditti), saranno visitabili dalle 16:00 alle 20:00, arricchite da video-documentari che raccontano i segreti e la storia millenaria della città di Trani.

Laboratori spaziali per i più piccoli

Spazio anche alla didattica e al divertimento per i più piccoli con il laboratorio interattivo “Missione Spazio: dalla Luna a Marte”, in programma alle ore 19:30 e dedicato ai bambini dai 6 anni in su. Il laboratorio, su prenotazione obbligatoria, offrirà un’esperienza educativa e ludica tra esperimenti scientifici e giochi a tema spaziale.

📍 Prenotazioni laboratorio bambini → Modulo online

Biglietti e abbonamenti

Biglietto intero: €10

Soci partner: €8

Ticket famiglia: €25

🎟️ Acquisto online: Vivaticket – Una Notte al Museo

🎫 Acquisto in sede: Palazzo delle Arti Beltrani, via Beltrani 51, Trani (dal martedì alla domenica, ore 10:00–18:00)

Sono inoltre disponibili abbonamenti per la stagione artistica 2025 (acquistabili fino al 31 maggio), con formule diverse che includono concerti, teatro e eventi culturali. Tutti i dettagli nella brochure online:

👉 Promo stagione 2025 – Flipbook

📲 Info e prenotazioni WhatsApp: +39 392 3892767

📞 Tel. Palazzo delle Arti Beltrani: 0883 500044

📧 Email: info@palazzodelleartibeltrani.it

Prossimi appuntamenti con Una Notte al Museo:

4 luglio: Viaggiatori del cosmo: asteroidi e ammassi stellari

28 agosto: Giganti Lontani: Nettuno e Saturno

30 settembre: Anelli e crateri: il fascino di Saturno e la Luna

Tutti con laboratori per ragazzi dai 6 ai 12 anni.

Una Notte al Museo è molto più di un evento: è un ponte tra passato e futuro, tra arte e scienza, un’occasione per ritrovarsi con il naso all’insù, meravigliati davanti al cielo e affascinati dalla bellezza che ci circonda.