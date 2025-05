Terremoto di magnitudo 6.1 al largo di Creta: scossa avvertita anche in Puglia

– Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 6.1, è stata registrata nelle prime ore di giovedì 22 maggio al largo della costa sudorientale dell’isola di Creta. Il sisma, localizzato dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma, è avvenuto alle ore 5:19 italiane, ad una profondità di 62 chilometri.

Nonostante l’epicentro sia stato localizzato in mare aperto, la scossa è stata distintamente avvertita anche in alcune aree del Sud Italia, in particolare nelle province di Brindisi e Lecce, in Puglia.

Al momento non si segnalano danni a persone o cose, né in Grecia né nelle regioni italiane interessate dal fenomeno. Le autorità locali e la Protezione Civile restano in allerta, continuando a monitorare l’evolversi della situazione.