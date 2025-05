Gli scatti d’autore di Lucio Montedoro al Museo Civico di San Cesario di Lecce nell’esposizione le immagini del progetto 'Ritrovarsi nell’Immagine'

Venerdì 23 maggio 2025, ore 19.00 Palazzo Ducale, Piazza Garibaldi, San Cesario di Lecce





SAN CESARIO DI LECCE (LE) - Continuano venerdì 23 maggio 2025, alle 19, al Museo Civico di San Cesario di Lecce gli incontri dedicati alla fotografia e organizzati dall’Associazione Tempo di Scatto. L’appuntamento rientra nella rassegna "ll Museo parla con la città.2", a cura di un ricco parterre associativo che vede come capofila Astràgali Teatro. Intervengono, durante la serata, Anna Luperto, Assessore alla Cultura del Comune di San Cesario di Lecce, Giovanni Zizza, Presidente di Tempo di Scatto, e Nadia Letizia, vicepresidente della stessa associazione.





Nell’esposizione vengono proposti gli scatti del progetto "Ritrovarsi nell’immagine", una sorta di viaggio "aereo" che parte da Londra, passando per Parigi Milano e Reggio Emilia, alla scoperta di "non luoghi", paesaggi urbani che non hanno un’identità culturale riconoscibile, fino ad arrivare tra le coste e le terre del Salento e terminare in alcuni ambienti settecenteschi di Palazzo Lopez y Rojo di Monteroni di Lecce. Nell’ultima tappa, in particolare, Montedoro indaga lo spazio, l’essenza della vita passata di questi ambienti rimasti sospesi nel tempo, al fine di ritrovare una loro nuova identità. L’utilizzo della fotografia ha permesso all’Autore di eseguire una serie di scatti per i quali un osservatore trascende la realtà per ritrovarsi in un "stato di incertezza di confusione di immaginazione".





Come spiega lo stesso fotografo: "Molte immagini che presento, in questo 'viaggio' hanno un medesimo filo conduttore che le accomuna; la ricerca di spazi vuoti o quasi vuoti dove la presenza di persone è molto ridotta e dove, invece, ciò che si va ad evidenziare è una sorta di nostalgia, di “malinconia dello spazio” nel quale potersi immergere per lunghe riflessioni o meditazioni. Comunicare pensieri, condividere emozioni, storie per riflettere su sé stessi, per fare proprie parti di sé apparentemente dimenticate, e per ricostruire narrazioni all'interno delle quali potersi riconoscere".





Lucio Montedoro è nato a Monteroni di Lecce. Ha conseguito la laurea in architettura e ha svolto la professione di architetto nel suo territorio, il Salento. Ha l’hobby della fotografia che pratica in forma amatoriale. La sua filosofia di vita è quella di approcciarsi continuamente verso nuove esperienze, mettendo in cantiere nuove idee e renderle, possibilmente, concrete.





La rassegna "ll Museo parla con la città.2 – percorsi di apertura del Museo Civico d’arte contemporanea di San Cesario" rientra nel progetto "Da qui si vede tutta la città", finanziato con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e del Fondo Nazionale Politiche Giovanili, vincitrice del bando regionale "Luoghi comuni", Programma delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI. Il progetto è realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di San Cesario e sostenuto da un ricco parterre associativo che vede come capofila Astràgali Teatro e come partner di progetto AVR Lab, Laboratorio di Realtà Aumentata dell’Università del Salento; TempoPresente aps, Centro Studi Phoné, l’Associazione fotografica Tempo di Scatto, l’Associazione culturale Petrolio.