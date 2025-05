Traffico in tilt sulla SS16: lunghissime code in direzione Brindisi a causa di incidente a Bari Carbonara

– Il traffico è attualmente in forte tilt sulla SS16, con lunghissime code in direzione Brindisi, a seguito di un incidente avvenuto nel tratto che attraversa il quartiere di Bari Carbonara. L'incidente, che ha coinvolto più veicoli, ha causato rallentamenti significativi e disagi per gli automobilisti che stanno cercando di proseguire verso la città di Brindisi.

Le forze dell'ordine e i soccorsi sono già sul posto per gestire la situazione e ripristinare la circolazione. Tuttavia, i tempi di attesa sono ancora molto lunghi, e si raccomanda agli automobilisti di evitare il tratto interessato, se possibile, oppure di considerare percorsi alternativi.